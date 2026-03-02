日中關係緊張…學者：台灣要「轉大人」顧好自己 才能深化台日關係

快訊

中央社／ 台北2日電
新台灣國策智庫2日舉辦圓桌論壇會議，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣必須「轉大人」，先問自己能否保護自己，能不能幫盟友做什麼。中央社
新台灣國策智庫2日舉辦圓桌論壇會議，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣必須「轉大人」，先問自己能否保護自己，能不能幫盟友做什麼。中央社

日中關係持續緊張，學者林泉忠今天表示，可觀察年底APEC深圳元首峰會的日中元首互動，在高市內閣下，台日經濟與安全合作可期；學者蘇紫雲認為，台日有共同利益與威脅，但台灣要先「轉大人」顧好自己、不讓日本擔心，才能深化台日夥伴關係。

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫今天以「日中衝突與台灣有事」為題，舉辦外交研究小組圓桌論壇會議，多位專家、學者以及政界人士與會。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠表示，回顧日本與中國於1972年建交以來，幾乎每次衝突都在隔年改善，除了2012年花了兩年才恢復交流，他初步推測這次應不會超過兩年。

林泉忠指出，目前日中衝突尚無落幕跡象，但可觀察今年底在中國深圳登場的亞太經濟合作（APEC）峰會，中國國家主席習近平和日本首相高市早苗的互動；高市還是希望穩定的日中關係，畢竟這對日本整體國家利益有利。

至於高市政府的日台合作方向，林泉忠認為，首先是台日經濟夥伴協定（EPA）應會有長足的實質進展，並帶動台日人工智慧（AI）晶片生產；其次是關於經濟安全的非紅供應鏈合作；第三是國會交流制度化；最後則是安全對話機制的深化。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，日中關係從1990年代起就已結構化，加上中共的戰略只有中美關係、並無中日關係，亦即「搞定美國就搞定日本」，習近平將繼續對日本採冷戰對抗；另外是習近平的內部需求，在國際上孤立高市可對中國社會、對共產黨、對共軍有所交代，中國、日本的外交路線，看來是兩條平行線。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣跟日本不僅共享價值，也有共同利益與威脅。倘若台灣變成中國的一部分，花蓮將成為中國東部戰區花蓮基地，共軍出動船艦、戰機可立刻截斷西太平洋航運，這對日本是存立事態問題；中國的威脅是關乎區域長治久安，而非僅是台灣的生存問題而已。

蘇紫雲指出，與烏克蘭、以色列不同，台灣跟中國相隔很寬的台灣海峽、易守難攻，但台灣必須先把自己顧好、不要讓日本擔心，才能讓台日夥伴關係更加深化與長久。

蘇紫雲強調，從1996年台海飛彈危機至今30年，台灣真的要「轉大人」，若還鎮日擔心習近平會不會攻打台灣、美國會不會協防，這心態是不夠成熟的。

