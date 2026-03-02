快訊

接見美國訪團 賴總統：台美合作打造可信任供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統接見訪團。取自總統府拍帶
賴清德總統接見訪團。取自總統府拍帶

賴清德總統今（2）日上午接見「美國半導體產業協會（SIA）訪問團」時強調台美供應鏈合作的重要性；他說，台灣擁有規模完整、密度全球最高的半導體產業生態系，加上政府正積極推動AI新十大建設，預計在2040年以前培植50萬名人才，並強化矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術的研發；如此豐沛的技術量能，將促進台美發展更緊密的合作關係。

賴總統表示，台灣身為全球半導體重鎮之一，將持續深化全球供應鏈合作，與國際夥伴共同建立穩健、可信賴的供應鏈網絡。

賴總統指出，近年來，由於地緣政治劇烈變動、全球供應鏈重組，半導體產業的安全與韌性已成為各國關注的議題；面對全球半導體競爭加劇，台灣身為全球半導體重鎮之一，將秉持「務實、開放、互信」的原則，持續深化與美國及民主友盟國家的合作，共同打造更具韌性與多元化的非紅供應鏈。

美國半導體產業協會總裁紐弗（John Neuffer）致詞強調，穩固的雙邊經貿關係對半導體產業至關重要，也祝賀賴總統率領行政團隊成功完成「台美對等貿易協定」(ART)及「台美投資備忘錄」(MOU)，並鼓勵台美雙方盡速落實這兩項協議，為半導體產業建立更穩定且可預測的發展環境。

賴清德 美國 供應鏈

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

