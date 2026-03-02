接見美國訪團 賴總統：台美合作打造可信任供應鏈

賴清德總統今（2）日上午接見「美國半導體產業協會（SIA）訪問團」時強調台美供應鏈合作的重要性；他說，台灣擁有規模完整、密度全球最高的半導體產業生態系，加上政府正積極推動AI新十大建設，預計在2040年以前培植50萬名人才，並強化矽光子、量子科技與機器人等三大關鍵技術的研發；如此豐沛的技術量能，將促進台美發展更緊密的合作關係。

賴總統表示，台灣身為全球半導體重鎮之一，將持續深化全球供應鏈合作，與國際夥伴共同建立穩健、可信賴的供應鏈網絡。

賴總統指出，近年來，由於地緣政治劇烈變動、全球供應鏈重組，半導體產業的安全與韌性已成為各國關注的議題；面對全球半導體競爭加劇，台灣身為全球半導體重鎮之一，將秉持「務實、開放、互信」的原則，持續深化與美國及民主友盟國家的合作，共同打造更具韌性與多元化的非紅供應鏈。

美國半導體產業協會總裁紐弗（John Neuffer）致詞強調，穩固的雙邊經貿關係對半導體產業至關重要，也祝賀賴總統率領行政團隊成功完成「台美對等貿易協定」(ART)及「台美投資備忘錄」(MOU)，並鼓勵台美雙方盡速落實這兩項協議，為半導體產業建立更穩定且可預測的發展環境。