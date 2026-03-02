快訊

盧秀燕訪美前再度與蔣萬安「同框」賞燈會 引政壇關注

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕（右）與台北市長蔣萬安（左）去年5月合體出席台中捷運藍線工程簽約儀式。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）與台北市長蔣萬安（左）去年5月合體出席台中捷運藍線工程簽約儀式。記者黃仲裕／攝影

台灣燈會明天落幕，台中市長盧秀燕今天傍晚將陪同台北市長蔣萬安看中台灣燈會，兩人繼2024年參訪中台灣燈會後，再度合體賞燈，而且選在盧秀燕3月訪美前參訪，引發外界討論。

盧秀燕今天並無公開行程，今天中午臨時新增行程，指傍晚將陪同台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，盧秀燕與蔣萬安將共同受訪。

台北、台中市政交流多年，盧秀燕2024年先邀請蔣萬安市長到台中參觀中台灣燈會，當時盧全程把蔣「牽緊緊」，兩人強調「未來只會有合作，不會有競爭」；隔幾天，盧市長也應蔣萬安邀請，北上參訪2024台北燈節，不只拉抬兩人聲量，也做足城市行銷。

蔣萬安是公認藍營明日之星，今年底將競選連任，盧秀燕則被視為下屆總統熱門人選，將於3月11日訪美11天，盧蔣選在此時「同框」，勢必製造話題，引政壇關注。

盧秀燕 蔣萬安 台灣燈會 藍營 訪美 台中

柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

