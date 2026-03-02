盧秀燕訪美前再度與蔣萬安「同框」賞燈會 引政壇關注

中台灣燈會明天落幕，台中市長盧秀燕今天傍晚將陪同台北市長蔣萬安看中台灣燈會，兩人繼2024年參訪中台灣燈會後，再度合體賞燈，而且選在盧秀燕3月訪美前參訪，引發外界討論。

盧秀燕今天並無公開行程，今天中午臨時新增行程，指傍晚將陪同台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，盧秀燕與蔣萬安將共同受訪。

台北、台中市政交流多年，盧秀燕2024年先邀請蔣萬安市長到台中參觀中台灣燈會，當時盧全程把蔣「牽緊緊」，兩人強調「未來只會有合作，不會有競爭」；隔幾天，盧市長也應蔣萬安邀請，北上參訪2024台北燈節，不只拉抬兩人聲量，也做足城市行銷。

蔣萬安是公認藍營明日之星，今年底將競選連任，盧秀燕則被視為下屆總統熱門人選，將於3月11日訪美11天，盧蔣選在此時「同框」，勢必製造話題，引政壇關注。