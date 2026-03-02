謝典霖又出招？傳籌組「非綠大聯盟」進軍彰化縣長選舉 當事人都否認

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，建議國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上民進黨提名的陳素月，邱建富不證實有這說法，只強調有信心帶領團隊超越藍綠白框架。圖／邱建富提供
傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，建議國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上民進黨提名的陳素月，邱建富不證實有這說法，只強調有信心帶領團隊超越藍綠白框架。圖／邱建富提供

爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富，仍於勤於基層，傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，建議國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上民進黨提名的縣長參選人陳素月。不過，謝典霖否認牽線藍白，強調會配合黨部決定。

彰化市前市長邱建富對於外界傳出所謂「非綠大聯盟」或與不同政黨接觸的說法，邱建富表示，政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力，一切仍以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本，他願意承擔，也有信心帶領團隊超越藍綠白框架，集結所有願意為彰化打拚的力量。

彰化縣議會議長謝典霖原有意爭取縣長提名，卻因胞姊謝衣鳯搶先宣布，讓姊弟長期不和更加檯面化。據指出，謝家評估沒有勝選把握，仍維持謝衣鳯選立委、謝典霖選議長方向，但謝衣鳯不滿家族重男輕女，且自認比藍另兩名參選人洪榮章、柯呈枋民調高，執意參選，形成國民黨遲遲未能推出人選的僵局，估計藍要到三月底才能敲定縣長人選。

根據「周刊王」報導，謝典林希望以「藍白合」或「非綠大聯盟」合作模式，無論國民黨內部整合出洪榮章或柯呈枋，都會導向和邱建富「再民調一次」，屆時「洪榮章和柯呈枋都拚不過邱建富」，進一步再建請國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上總統賴清德力挺的陳素月。

謝典霖的發言人呂羿潔轉述謝典林的回應表示，民眾黨前立委蔡壁如今年年初曾來縣議會舉辦的議會沙龍為青年上課，但絕對沒有與議長謝典霖接觸，因此即無所謂推動「非綠大聯盟」，至於所謂支持邱建富選縣長或找柯文哲去挺的說法，完全沒這回事，「我自己選舉都忙不過來了，還去幫別人」？

謝典霖說，黨部如果希望是藍白合，那他就會配合國民黨，他不會自行決定任何一件事，包含目前還沒有答案的彰化縣長選舉。

對於外界傳聞謝典霖與胞姊謝衣鳯不和說法，呂羿潔說， 謝典霖表示這些小道消息，根本是子虛烏有，令他既無奈又生氣，其實家裡非常和諧，甚至為了縣長選舉的事，還專門開了一個家庭會議，大家都有達成共識，絕對沒有像外界傳的那樣有什麼不愉快或吵架。

台灣民眾黨彰化縣黨部也強調，中央黨部截至目前為止，並未就彰化縣長選舉啟動任何「藍白合」或「非綠大聯盟」的整合機制或具體規劃，相關報導多屬臆測，與事實不符；創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌多次公開強調，任何選舉合作的前提，必須建立在明確人選與清楚理念基礎之上。在尚未形成具體提名人選前，空談整合與否，均屬過度延伸。

彰化縣議會議長謝典霖（左）與胞姊立委謝衣鳯牽動國民黨彰化縣長布局。圖／取材自謝典林臉書
彰化縣議會議長謝典霖（左）與胞姊立委謝衣鳯牽動國民黨彰化縣長布局。圖／取材自謝典林臉書

柯呈枋 謝典林 陳素月

相關新聞

柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

