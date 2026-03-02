謝典霖又出招？傳籌組「非綠大聯盟」進軍彰化縣長選舉 當事人都否認

爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富，仍於勤於基層，傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，建議國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上民進黨提名的縣長參選人陳素月。不過，謝典霖否認牽線藍白，強調會配合黨部決定。

彰化市前市長邱建富對於外界傳出所謂「非綠大聯盟」或與不同政黨接觸的說法，邱建富表示，政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力，一切仍以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本，他願意承擔，也有信心帶領團隊超越藍綠白框架，集結所有願意為彰化打拚的力量。

彰化縣議會議長謝典霖原有意爭取縣長提名，卻因胞姊謝衣鳯搶先宣布，讓姊弟長期不和更加檯面化。據指出，謝家評估沒有勝選把握，仍維持謝衣鳯選立委、謝典霖選議長方向，但謝衣鳯不滿家族重男輕女，且自認比藍另兩名參選人洪榮章、柯呈枋民調高，執意參選，形成國民黨遲遲未能推出人選的僵局，估計藍要到三月底才能敲定縣長人選。

根據「周刊王」報導，謝典林希望以「藍白合」或「非綠大聯盟」合作模式，無論國民黨內部整合出洪榮章或柯呈枋，都會導向和邱建富「再民調一次」，屆時「洪榮章和柯呈枋都拚不過邱建富」，進一步再建請國民黨中央與邱建富合作，以「無黨籍」對上總統賴清德力挺的陳素月。

謝典霖的發言人呂羿潔轉述謝典林的回應表示，民眾黨前立委蔡壁如今年年初曾來縣議會舉辦的議會沙龍為青年上課，但絕對沒有與議長謝典霖接觸，因此即無所謂推動「非綠大聯盟」，至於所謂支持邱建富選縣長或找柯文哲去挺的說法，完全沒這回事，「我自己選舉都忙不過來了，還去幫別人」？

謝典霖說，黨部如果希望是藍白合，那他就會配合國民黨，他不會自行決定任何一件事，包含目前還沒有答案的彰化縣長選舉。

對於外界傳聞謝典霖與胞姊謝衣鳯不和說法，呂羿潔說， 謝典霖表示這些小道消息，根本是子虛烏有，令他既無奈又生氣，其實家裡非常和諧，甚至為了縣長選舉的事，還專門開了一個家庭會議，大家都有達成共識，絕對沒有像外界傳的那樣有什麼不愉快或吵架。

台灣民眾黨彰化縣黨部也強調，中央黨部截至目前為止，並未就彰化縣長選舉啟動任何「藍白合」或「非綠大聯盟」的整合機制或具體規劃，相關報導多屬臆測，與事實不符；創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌多次公開強調，任何選舉合作的前提，必須建立在明確人選與清楚理念基礎之上。在尚未形成具體提名人選前，空談整合與否，均屬過度延伸。