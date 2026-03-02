快訊

柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。記者郭政芬／攝影 郭政芬
台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

柯文哲今天前往竹蓮寺時，現場有多名議員與里長們迎接，氣氛熱絡，他也一一握手致意。與新竹市在地政治人物合影後，柯文哲隨即與議長許修睿及多位議員短暫寒暄，會談約10多分鐘，未多作停留便離開竹蓮寺。

柯文哲致詞指出，今天來很多竹市議會的議員，謝謝大家在議會給高虹安市長的幫忙，今天也謝謝各位鄉親的厚愛與歡迎，祝福現場的人身體健康、萬事如意、闔家平安，也繼續給我們議長、市長的協助。

會後媒體訪問柯文哲對於竹市藍白合的主張？以及為何來拜會議長？柯文哲回應，此問題應問黨主席黃國昌，開會也是黃國昌在開。他是因為媽媽初一、十五都會到此拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

許修睿致詞表示，柯文哲主席再度回到竹蓮寺參拜，其母親柯媽媽過去經常在農曆初一、十五前來參拜，近期柯媽媽因身體因素較少過來。柯主席一路以來在台大救了非常多的人，後來轉戰政壇後，連任兩屆台北市長。雖然政治路走來一路起起伏伏，但柯主席現在「滿血歸來」希望他能在夠再創巔峰，新竹永遠是柯主席故鄉。

高虹安致詞說，感謝柯文哲創黨主席，在回到家鄉時，都不忘回來竹蓮寺走一走。今天在現場看到許多里長，竹市在努力之下，這幾年做了很多市政建設，也感謝新竹市議會和議長，府會同心，創造出福國利民的政策。

對於藍白合的主張與近期動態？民眾黨議員李國璋回應，目前在市長人選部分已取得共識，確定支持高市長，至於議員席次，就是各自努力，但彼此在提名上秉持量力而為、相互尊重的原則。這次拜會也是趁此機會，感謝之前對高市長選舉的大力協助，這次純粹就是回到廟裡拜拜，也來看議長、副議長等老朋友。

柯文哲致詞指出，今天來很多竹市議會的議員，謝謝大家在議會給高虹安市長的幫忙，今天也謝謝各位鄉親的厚愛與歡迎。記者郭政芬／攝影 郭政芬
柯文哲今天前往竹蓮寺時，現場有多名議員與里長們迎接，氣氛熱絡。記者郭政芬／攝影
柯文哲與議長許修睿及多位議員短暫寒暄，互動熱絡。記者郭政芬／攝影
李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

