柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

柯文哲今天前往竹蓮寺時，現場有多名議員與里長們迎接，氣氛熱絡，他也一一握手致意。與新竹市在地政治人物合影後，柯文哲隨即與議長許修睿及多位議員短暫寒暄，會談約10多分鐘，未多作停留便離開竹蓮寺。

會後媒體訪問柯文哲對於竹市藍白合的主張？以及為何來拜會議長？柯文哲回應，此問題應問黨主席黃國昌，開會也是黃國昌在開。他是因為媽媽初一、十五都會到此拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

許修睿致詞表示，柯文哲主席再度回到竹蓮寺參拜，其母親柯媽媽過去經常在農曆初一、十五前來參拜，近期柯媽媽因身體因素較少過來。柯主席一路以來在台大救了非常多的人，後來轉戰政壇後，連任兩屆台北市長。雖然政治路走來一路起起伏伏，但柯主席現在「滿血歸來」希望他能在夠再創巔峰，新竹永遠是柯主席故鄉。

高虹安致詞說，感謝柯文哲創黨主席，在回到家鄉時，都不忘回來竹蓮寺走一走。今天在現場看到許多里長，竹市在努力之下，這幾年做了很多市政建設，也感謝新竹市議會和議長，府會同心，創造出福國利民的政策。

對於藍白合的主張與近期動態？民眾黨議員李國璋回應，目前在市長人選部分已取得共識，確定支持高市長，至於議員席次，就是各自努力，但彼此在提名上秉持量力而為、相互尊重的原則。這次拜會也是趁此機會，感謝之前對高市長選舉的大力協助，這次純粹就是回到廟裡拜拜，也來看議長、副議長等老朋友。

柯文哲今天前往竹蓮寺時，現場有多名議員與里長們迎接，氣氛熱絡。