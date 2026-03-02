中東戰火升溫！卓揆急召4部會令啟動能源應變、穩定物價

美以空襲伊朗，中東戰火升溫，行政院長卓榮泰今天臨時取消公開行程聽取相關部會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍，但國際油氣價格及供給將隨戰事升溫而有波動風險；卓揆要求各部會審慎應對，並指示經濟部啟動能源應變小組，另請副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議預作因應。

美伊開火，府院全力備戰，卓揆原訂上午10時出席「2026觀光節慶祝大會」，但稍早臨時取消。行政院發言人李慧芝表示，卓揆上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

李慧芝指出，會議中財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫；經濟部能源署則表示，目前國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險，卓院長也請政務委員季連成就情勢觀察提出分析。

卓院長在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展；請金管會及財政部持續觀察股匯市動態；請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題以及離境移動的狀況。

此外，卓院長請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

今日與會人員包括鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕、馬永成、李慧芝、副秘書長阮昭雄、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、經濟部主任秘書莊銘池、能源署代理署長吳志偉。