王世堅點名人選牽制 蔣萬安：民眾關心的是生活更好

台北市長蔣萬安今出席八里汙水處理廠交接典禮，會前被問及民進黨立委王世堅點名，指行政院副院長鄭麗君與民進黨秘書長徐國勇參選可能牽制蔣政治外溢效應，他強調，「民眾真正關心的是生活有沒有更好，而不是關心誰困住誰」。

王世堅日前點名鄭麗君及徐國勇可出戰台北市長，鄭麗君給社會的整體印象良好，過去參與的多項政策與市民生活密切相關，具備一定的社會好感度。徐國勇則擔任內政部長5年，任內在治安、內政與宗教事務等面向均有施政成果，屆時蔣勢必得全力留在台北應戰，輔選其他縣市的空間將相對壓縮。

對此蔣萬安回應，民眾真正關心的是生活是否變得更好，而不是誰困住誰，現在距離選舉還早，市府團隊將專注市政，全力為市民打拚。他強調，現階段最重要的是把城市建設與市政工作做好，而非政治攻防。