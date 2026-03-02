聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應
美以空襲伊朗，中東戰火升溫促使國際油價上漲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天臨時取消公開行程，引發聯想。民進黨立委鍾佳濱說，相關部會已有準備，政府也明確宣布家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，希望中油落實掌握原料來源，確保民生供應無虞。
美伊開火，據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響，行政院長卓榮泰今天上午也取消出席「2026觀光節慶祝大會」，引發聯想，傳出是提前舉行政務會議，聽取相關部會報告，交辦後續事項。
對此，鍾佳濱表示，中東是世界上重要的石油輸出地區，因戰爭使得輸出航運受影響，不只台灣，全世界皆然，但我國從過去已開始分散原油進口，本來中東占我國45%，現已降到35%，相關部會都有做好準備。
鍾佳濱指出，台灣除了跟加拿大、澳洲採購原油跟天然氣，目前政府也明確宣布，所有能源價格，尤其是家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，數量上希望台灣中油等相關部門能落實掌握原料、來源，確保民生供應無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。