快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨立委鍾佳濱。圖／鍾佳濱辦公室提供
民進黨立委鍾佳濱。圖／鍾佳濱辦公室提供

美以空襲伊朗，中東戰火升溫促使國際油價上漲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天臨時取消公開行程，引發聯想。民進黨立委鍾佳濱說，相關部會已有準備，政府也明確宣布家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，希望中油落實掌握原料來源，確保民生供應無虞。

美伊開火，據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響，行政院長卓榮泰今天上午也取消出席「2026觀光節慶祝大會」，引發聯想，傳出是提前舉行政務會議，聽取相關部會報告，交辦後續事項。

對此，鍾佳濱表示，中東是世界上重要的石油輸出地區，因戰爭使得輸出航運受影響，不只台灣，全世界皆然，但我國從過去已開始分散原油進口，本來中東占我國45%，現已降到35%，相關部會都有做好準備。

鍾佳濱指出，台灣除了跟加拿大、澳洲採購原油跟天然氣，目前政府也明確宣布，所有能源價格，尤其是家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，數量上希望台灣中油等相關部門能落實掌握原料、來源，確保民生供應無虞。

加拿大 國際油價 天然氣

延伸閱讀

美伊戰火 安聯投信：聚焦能源價格、通膨影響

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

柯文哲拜會許修睿 柯：感謝議會對高虹安的協助

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安今天下午前往竹蓮寺，拜會新竹市議會議長許修睿。柯文哲致詞時，感謝議長及議員們在議會對高虹安市長的幫忙。外界關注為何特別前來拜會議長，柯表示，因為母親逢初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，「人不是只有政治，還有生活。」

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。