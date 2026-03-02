快訊

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

聯合報／ 記者張策／新北報導
國民黨團「0到6歲國家付」構想，新北市長侯友宜（左二）及立委洪孟楷（右二）都表達支持。記者張策／攝影
國民黨團「0到6歲國家付」構想，新北市長侯友宜（左二）及立委洪孟楷（右二）都表達支持。記者張策／攝影

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

侯友宜表示，他過去就曾提出「0到6歲國家養」理念，核心就是減輕家長負擔，讓育兒環境更友善，因此對國民黨團提出由國家負擔幼童健保費的方向表達支持。他說，少子化問題嚴峻，必須透過具體政策降低養育成本，「希望讓年輕人在養育的過程當中，願意來生，也願意來一起共同養育，我們大家一起加油。」

至於台北市推出的育兒減工時計畫是否對新北形成壓力，侯友宜回應，新北市長期推動多元育兒友善措施，若全面推動減工時制度，初步概估經費約需78億元，市府會審慎評估財政可行性後再做決定。

蔣萬安則指出，減輕育兒家庭負擔，是台灣面對的重大挑戰之一，不論中央或地方，都應成為在職場與家庭之間奔波的父母堅實後盾。台北市推出的育兒減工時計畫屬示範性質，鼓勵企業參與，同時保留未來擴大經費挹注的彈性。

對於國民黨團提出「0到6歲健保國家付」，蔣萬安表示樂見其成，認為由國家支付幼童健保費，能實質減輕家庭壓力。

立委洪孟楷則表示，面對少子化議題，國民黨長期以來都希望協助新手爸媽減輕負擔。黨團先前在立法實務研討會中就曾討論相關政策，並獲多數國民黨籍立委支持。他指出，只要能促進新手家庭減輕負擔，並「把錢花在刀口上」，讓家長真切感受到政府與大家站在一起，就是值得推動的方向。

洪孟楷說，未來黨團版本將正式提出，並希望在新會期衛環委員會列為優先法案，朝野共同討論。他也歡迎民眾黨、民進黨提出各自版本，「大家把版本攤出來一起討論。」他強調，經過初步精算，整體預算不至於過高，但確實能讓新手爸媽感受到負擔減輕，「這比什麼都重要。」

國民黨團「0到6歲國家付」構想，台北市長蔣萬安（右）及立委洪孟楷都表達支持。記者張策／攝影
國民黨團「0到6歲國家付」構想，台北市長蔣萬安（右）及立委洪孟楷都表達支持。記者張策／攝影

洪孟楷 新北 育兒

