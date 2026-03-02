藍擬推0-6歲健保費國家出 林月琴：忽略真正需要資源族群的政策買票

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家出」修法。民進黨立委林月琴指出，國民黨始終為了政策買票，忽略國家真正需要資源的人，也忽略現有政策，她並提出三問，質疑錢從哪來、幫到誰、能不能解決少子化？這筆錢到底是救急還是撒糖？應該一目瞭然。

林月琴在臉書發文指出，全民健保本質是大家繳保費、一起分攤風險。如果改成「國家財政全額支應」，請問財源在哪？連擴大財源的「補充保費改革」，都步步困難，才增加約200億不到，接下來是要排擠其他公共支出，還是準備加稅？沒有配套，這不是福利，是把帳單往後丟。

林月琴續指，健保原本就是收入越高繳得越多，收入不同負擔也不同，是要把有限資源拿來「大家一起免」，還是更精準的幫到真正需要的家庭？還是繼續擴大貧富差距？此外，健保費通常不是育兒成本最大宗。托育、教育、住房等等才是家長每天在扛的「大魔王」。

她表示，這政策對生育決策的效果有多大？如果效果有限，是不是更該把資源投到更需要的地方？更何況，0到6歲國家一起養、給予生育家庭支持，政府一直在做、她也一直在爭取。

她羅列，從低收、中低收入戶未滿18歲兒少，一般保險費全額或部分補助；三歲以下兒童醫療補助、未滿18歲弱勢兒少醫療費補助，都希望能把有限的資源發揮極大化、弱勢本來就有一定支持。

文末，她批評國民黨推出的這項政策與過去所提的兒童未來帳戶一樣，國民黨只想著想做什麼，忽略了所有的考量和現有的政策，「這筆錢到底是救急，還是撒糖？我想應該一目瞭然」。