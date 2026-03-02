快訊

藍擬推0-6歲健保費國家出 林月琴：忽略真正需要資源族群的政策買票

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家出」修法。民進黨立委林月琴指出，國民黨始終為了政策買票，忽略國家真正需要資源的人，也忽略現有政策，她並提出三問，質疑錢從哪來、幫到誰、能不能解決少子化？這筆錢到底是救急還是撒糖？應該一目瞭然。

林月琴在臉書發文指出，全民健保本質是大家繳保費、一起分攤風險。如果改成「國家財政全額支應」，請問財源在哪？連擴大財源的「補充保費改革」，都步步困難，才增加約200億不到，接下來是要排擠其他公共支出，還是準備加稅？沒有配套，這不是福利，是把帳單往後丟。

林月琴續指，健保原本就是收入越高繳得越多，收入不同負擔也不同，是要把有限資源拿來「大家一起免」，還是更精準的幫到真正需要的家庭？還是繼續擴大貧富差距？此外，健保費通常不是育兒成本最大宗。托育、教育、住房等等才是家長每天在扛的「大魔王」。

她表示，這政策對生育決策的效果有多大？如果效果有限，是不是更該把資源投到更需要的地方？更何況，0到6歲國家一起養、給予生育家庭支持，政府一直在做、她也一直在爭取。

她羅列，從低收、中低收入戶未滿18歲兒少，一般保險費全額或部分補助；三歲以下兒童醫療補助、未滿18歲弱勢兒少醫療費補助，都希望能把有限的資源發揮極大化、弱勢本來就有一定支持。

文末，她批評國民黨推出的這項政策與過去所提的兒童未來帳戶一樣，國民黨只想著想做什麼，忽略了所有的考量和現有的政策，「這筆錢到底是救急，還是撒糖？我想應該一目瞭然」。

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

