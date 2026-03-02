談軍購？盧秀燕訪美前與蔣萬安台中燈會合體 幕僚這麼說

明天元宵節，台北市長蔣萬安今天下午將南下台中，與台中市長盧秀燕合體看台中燈會，外界好奇，由於盧秀燕3月將訪美，蔣萬安這個時間點台中參訪，是否也會與盧市長觸及軍購案？北市研考會主委殷瑋今早接受專訪時被問此事時表示，去台中看台中花燈，是談燈會。

蔣萬安今天傍晚臨時新增行程，將南下台中與盧市長會面看燈會「參訪2026中台灣燈會」，蔣萬安與盧秀燕也會共同受訪。

台北市、台中市兩市的燈會交流行之有年，2024年時，盧秀燕先邀請北市長蔣萬安到台中逛台中台灣元宵燈會，隔幾天，盧市長也應蔣萬安邀請，北上造訪2024台北燈節賞燈。

不過由於今年選舉年，蔣萬安到台中與盧秀燕見面，盧3月11日也將訪美11天，外界不免會多加政治解讀。