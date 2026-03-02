快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

談軍購？盧秀燕訪美前與蔣萬安台中燈會合體 幕僚這麼說

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左）、台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（左）、台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片

明天元宵節，台北市長蔣萬安今天下午將南下台中，與台中市長盧秀燕合體看台中燈會，外界好奇，由於盧秀燕3月將訪美，蔣萬安這個時間點台中參訪，是否也會與盧市長觸及軍購案？北市研考會主委殷瑋今早接受專訪時被問此事時表示，去台中看台中花燈，是談燈會。

蔣萬安今天傍晚臨時新增行程，將南下台中與盧市長會面看燈會「參訪2026中台灣燈會」，蔣萬安與盧秀燕也會共同受訪。

台北市、台中市兩市的燈會交流行之有年，2024年時，盧秀燕先邀請北市長蔣萬安到台中逛台中台灣元宵燈會，隔幾天，盧市長也應蔣萬安邀請，北上造訪2024台北燈節賞燈。

不過由於今年選舉年，蔣萬安到台中與盧秀燕見面，盧3月11日也將訪美11天，外界不免會多加政治解讀。

燈會 台中市 台中

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市長盧秀燕3月訪美 定調「友美睦陸」

新春拜會…谷立言會韓國瑜 關切軍購條例

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

