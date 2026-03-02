快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】拿228打張善政 綠營已黔驢技窮

聯合報／ 主筆室
桃園今年二二八追思會有逾百人參加，市長張善政率團隊出席，會中有受難者家屬向張致意。記者陳俊智／攝影
桃園今年二二八追思會有逾百人參加，市長張善政率團隊出席，會中有受難者家屬向張致意。記者陳俊智／攝影

桃園市政府今年依例舉辦二二八紀念追思活動，與會的民進黨籍議員指儀式只有獻花與致詞，並未一一唱名受難者名字，質疑流於形式；但糗的是，今年流程與前市長鄭文燦時期一致，即使今年移師高雄的中樞紀念活動也沒有唱名，質疑的議員更缺席過去3年的紀念活動。民進黨在桃園推不出足以扳倒張善政的戰將，卻用力消費228，只是凸顯黔驢技窮。   

桃園的二二八追思會有逾百人參加，市長張善政率團隊出席，藍綠議員皆有人參加，更有受難者家屬向張致意，眾人逐一獻花，也透過音樂追思，活動簡單卻不失莊嚴。但有綠營議員卻指參加活動的受難者家屬眾多，市府沒有一一唱名，受難者名單寫在會場看板上，也只安排市長致詞和獻花，「能做的能夠更多，而不是只流於形式」。

張善政不常做政治攻防，這次仍是由幕僚出面回應，指今年 二二八追思活動和往年一樣，活動流程自前市長鄭文燦延續至今，歷年來的活動都沒在現場逐一唱名受難者及家屬，為何活動形式在鄭文燦任內不成問題，在張市長任內就流於形式？

更讓人意外的是，提出質疑的議員過去3年未曾出席市府二二八紀念活動，張善政幕僚反擊質疑的議員「如果批評年年參加追思活動的張市長是流於形式，那直到選舉年才來參加的民代應該怎麼被評論？」，還真是百分之百打到痛點無誤。 

其實，官方主辦二二八紀念活動向來並未納入「一一唱名」受難者的儀式。馬英九當總統時如此，蔡英文、賴清德也是如此，活動主軸包括受難者家屬代表致詞、總統致詞與頒發回復名譽證書以及獻花致敬；今年賴清德到高雄參加二二八紀念活動時，賴清德致詞後獻花，也沒有「一一唱名受難者」。

但活動的「插曲」更受矚目 ，除了受難者家屬枯等賴清德一小時，中樞紀念儀式竟播放類似結婚進行曲的音樂，家屬當場表達不滿；賴清德致詞後要獻花時，現場有長者因內急想上廁所被國安人員制止。如果桃園的紀念活動流於形式，中樞紀念活動不僅流於形式，更是落漆到讓人難以感受到和解與尊重，綠營人士怎不吭一聲？

事實上，二二八事件活動確有「一一唱名」儀式，但僅在民間團體主辦中執行。例如由青年學子舉辦的共生音樂節，每年皆會進行二二八受難者「唱名儀式」，今年也持續舉辦；民團發起的二二八遊行沿途也會以閩南語、客語唱名悼念受難者名單；綠營想修理張善政，除了沒做功課，更有消費二二八以行政治操作之嫌，無助社會和解及撫平傷痛，更打不到張善政。

賴清德 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

張景森：只有蔣萬安可以結束228 但要以「蔣家後代」身分認錯

溫哥華紀念228 抗議中共進行認知作戰

台灣史補課潮吹到洛杉磯 台僑教兒童認識二二八

林宅血案 賴清德：國家機器掩蓋證據 資料被系統性銷毀

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

少子化議題延燒，國民黨立法院黨團提出「0到6歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜今受訪表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也指出，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。