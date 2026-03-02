【重磅快評】拿228打張善政 綠營已黔驢技窮

桃園市政府今年依例舉辦二二八紀念追思活動，與會的民進黨籍議員指儀式只有獻花與致詞，並未一一唱名受難者名字，質疑流於形式；但糗的是，今年流程與前市長鄭文燦時期一致，即使今年移師高雄的中樞紀念活動也沒有唱名，質疑的議員更缺席過去3年的紀念活動。民進黨在桃園推不出足以扳倒張善政的戰將，卻用力消費228，只是凸顯黔驢技窮。

桃園的二二八追思會有逾百人參加，市長張善政率團隊出席，藍綠議員皆有人參加，更有受難者家屬向張致意，眾人逐一獻花，也透過音樂追思，活動簡單卻不失莊嚴。但有綠營議員卻指參加活動的受難者家屬眾多，市府沒有一一唱名，受難者名單寫在會場看板上，也只安排市長致詞和獻花，「能做的能夠更多，而不是只流於形式」。

張善政不常做政治攻防，這次仍是由幕僚出面回應，指今年 二二八追思活動和往年一樣，活動流程自前市長鄭文燦延續至今，歷年來的活動都沒在現場逐一唱名受難者及家屬，為何活動形式在鄭文燦任內不成問題，在張市長任內就流於形式？

更讓人意外的是，提出質疑的議員過去3年未曾出席市府二二八紀念活動，張善政幕僚反擊質疑的議員「如果批評年年參加追思活動的張市長是流於形式，那直到選舉年才來參加的民代應該怎麼被評論？」，還真是百分之百打到痛點無誤。

其實，官方主辦二二八紀念活動向來並未納入「一一唱名」受難者的儀式。馬英九當總統時如此，蔡英文、賴清德也是如此，活動主軸包括受難者家屬代表致詞、總統致詞與頒發回復名譽證書以及獻花致敬；今年賴清德到高雄參加二二八紀念活動時，賴清德致詞後獻花，也沒有「一一唱名受難者」。

但活動的「插曲」更受矚目 ，除了受難者家屬枯等賴清德一小時，中樞紀念儀式竟播放類似結婚進行曲的音樂，家屬當場表達不滿；賴清德致詞後要獻花時，現場有長者因內急想上廁所被國安人員制止。如果桃園的紀念活動流於形式，中樞紀念活動不僅流於形式，更是落漆到讓人難以感受到和解與尊重，綠營人士怎不吭一聲？

事實上，二二八事件活動確有「一一唱名」儀式，但僅在民間團體主辦中執行。例如由青年學子舉辦的共生音樂節，每年皆會進行二二八受難者「唱名儀式」，今年也持續舉辦；民團發起的二二八遊行沿途也會以閩南語、客語唱名悼念受難者名單；綠營想修理張善政，除了沒做功課，更有消費二二八以行政治操作之嫌，無助社會和解及撫平傷痛，更打不到張善政。