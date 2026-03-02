聽新聞
影／江啟臣說台中市長選舉8年前已準備好 楊瓊瓔回應了
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選台中市長，他昨天在造勢活動中說，8年前台中市長選舉自己已準備好了；也爭取要選台中市長的立委楊瓊瓔今天受訪表示，江啟臣也是一起為台中努力的戰友，她的實力來自每天為鄉親解決問題的累積。
國民黨下屆台中市長參選人本月底將以民調決定人選，江啟臣昨天在本命區豐原辦山城見面會造勢活動，他向支持者喊話說，在場的人都可以有很多夢想，「你們是做夢的人，我是圓夢的人」，他要想出辦法實現大家的夢想；他強調，8年前台中市長選舉自己已準備好了。
楊瓊瓔今天在大雅區農會小麥產業文化節活動記者會中被問到江啟臣說法，她說要台中一定要勝選，再被問到她是否多年前也已準備好選台中市長，楊瓊瓔表示，因為台中市長盧秀燕的優質執政，台中必需團結勝選，繼續延續盧市長的優質執政，帶領台中大步向前。
她說每天都在基層，自己的實力來自基層，每天為鄉親解決問題，建設地方的累積，她會繼續爭取市民支持。
