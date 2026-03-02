聽新聞
0:00 / 0:00
劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定
針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。
楊瓊瓔上午出席「產業AI智慧加值服務整合計畫—潭雅神工業廠商協進會專班開課典禮」受訪時做以上表示。她說，涉及到政治獻金的部分不管是哪一個政黨，尤其是民進黨以前對於兩岸都用非常高規格、高標準，一旦有涉及，疑慮的部分，劉世芳部長必須對外說明清楚，而不是只有說她有合理申報。
楊瓊瓔說，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還涉及有沒有涉及國家安全政策的決定和判斷，非常敏感也非常嚴肅，相關單位在釐清之前劉世芳部長沒有辦法迴避。相關單位應該要盡快釐清，讓國人能夠了解。
她強調，不管藍綠白涉及到這個問題，大家必須尊重司法好好釐清楚，國家安全和政策制定的時候有沒有被影響，這是人民所關心和關注的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。