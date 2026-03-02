快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題。圖／楊瓊瓔提供
針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題。圖／楊瓊瓔提供

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

楊瓊瓔上午出席「產業AI智慧加值服務整合計畫—潭雅神工業廠商協進會專班開課典禮」受訪時做以上表示。她說，涉及到政治獻金的部分不管是哪一個政黨，尤其是民進黨以前對於兩岸都用非常高規格、高標準，一旦有涉及，疑慮的部分，劉世芳部長必須對外說明清楚，而不是只有說她有合理申報。

楊瓊瓔說，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還涉及有沒有涉及國家安全政策的決定和判斷，非常敏感也非常嚴肅，相關單位在釐清之前劉世芳部長沒有辦法迴避。相關單位應該要盡快釐清，讓國人能夠了解。

她強調，不管藍綠白涉及到這個問題，大家必須尊重司法好好釐清楚，國家安全和政策制定的時候有沒有被影響，這是人民所關心和關注的。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

卓榮泰明立院報告台美關稅 楊瓊瓔：傳產是否成棄子應一次說清楚

讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

劉部長別再神隱 向國人說清楚

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，且將是重要的優先法案，民眾黨黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

