藍白合會前會今登場 討論共同政見與合作機制

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文日前透露，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。圖／本報資料照（記者曾學仁／攝影） 曾學仁
備戰2026，藍白合工作小組今將舉行會前會，預計討論藍白共同政見與合作相關機制。國民黨也預計在3月11日提名新北、宜蘭與嘉義市等要藍白合作的縣市，後續再與民眾黨整合出最後人選。

國民黨副主席、秘書長李乾龍日前透露，藍白合小組今午將舉行會前會。民眾黨主席黃國昌今表示，討論方向預計分三個階段，包括共同政見、政黨合作協議，再來才是以全民調推出最強人選。

國民黨主席鄭麗文今也重申，她與黃國昌在政見、提名等各項溝通順暢，藍白不能繼續讓民進黨贏下去，為了台灣活路與未來，不讓賴清德團滅在野黨。

藍白預計合作縣市，除了新竹市確定禮讓現任市長高虹安，另包括新北市、宜蘭縣、嘉義市。民眾黨方面，日前已徵召黨主席黃國昌參選新北市長、前立委張啓楷參選嘉義市長、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。

國民黨人選方面，順利整合由台北市副市長李四川參戰；宜蘭縣則由立委吳宗憲在內參民調中出線；嘉義市方面，經內部協調，最終決定由醫師翁壽良參戰。預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市正式提出黨內人選，藍白協商工作小組接下來會啟動討論相關整合機制，實質合作產生最有勝算的人選。

鄭麗文日前表示，相關人選很快會在中常會上完成提名程序，雙方智庫自她上任後就密集地在討論有關2026藍白合的共同政見、願景，很快會向外界宣布。她也說，民眾黨有長期關注的議題，國民黨也有自己的強項，未來智庫擔起藍白合橋梁與平台，不管藍白誰當選，都會共同推動福國利民政策，讓民眾感受到藍白合作的紅利。

李四川 鄭麗文 政見

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

