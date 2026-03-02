藍白合會前會今登場 討論共同政見與合作機制

備戰2026，藍白合工作小組今將舉行會前會，預計討論藍白共同政見與合作相關機制。國民黨也預計在3月11日提名新北、宜蘭與嘉義市等要藍白合作的縣市，後續再與民眾黨整合出最後人選。

國民黨副主席、秘書長李乾龍日前透露，藍白合小組今午將舉行會前會。民眾黨主席黃國昌今表示，討論方向預計分三個階段，包括共同政見、政黨合作協議，再來才是以全民調推出最強人選。

國民黨主席鄭麗文今也重申，她與黃國昌在政見、提名等各項溝通順暢，藍白不能繼續讓民進黨贏下去，為了台灣活路與未來，不讓賴清德團滅在野黨。

藍白預計合作縣市，除了新竹市確定禮讓現任市長高虹安，另包括新北市、宜蘭縣、嘉義市。民眾黨方面，日前已徵召黨主席黃國昌參選新北市長、前立委張啓楷參選嘉義市長、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。

國民黨人選方面，順利整合由台北市副市長李四川參戰；宜蘭縣則由立委吳宗憲在內參民調中出線；嘉義市方面，經內部協調，最終決定由醫師翁壽良參戰。預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市正式提出黨內人選，藍白協商工作小組接下來會啟動討論相關整合機制，實質合作產生最有勝算的人選。

鄭麗文日前表示，相關人選很快會在中常會上完成提名程序，雙方智庫自她上任後就密集地在討論有關2026藍白合的共同政見、願景，很快會向外界宣布。她也說，民眾黨有長期關注的議題，國民黨也有自己的強項，未來智庫擔起藍白合橋梁與平台，不管藍白誰當選，都會共同推動福國利民政策，讓民眾感受到藍白合作的紅利。