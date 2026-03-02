卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

楊瓊瓔指出，許多產業至今仍對關稅衝擊評估、配套措施以及談判底線感到不安，關稅議題不是政治攻防，政府必須誠實面對、完整說明，不能以模糊說法或政治口號帶過，因為台美關稅不僅牽動外交關係，更直接影響台灣整體產業競爭力、就業結構與中小企業的生存空間。

楊瓊瓔進一步主張，行政部門不應只停留在行政報告層次，應針對受影響產業召開公聽會，讓產業界、勞工代表與專家學者充分參與討論，實際把衝擊算清楚、把風險說明白、把配套措施落實到位。她認為，這不只是民主程序，更是避免政策失誤、降低產業衝擊的必要作法。

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，楊瓊瓔則嚴正表示，該事件性質高度敏感，也涉及國安層次，絕非一句「依法申報」就能輕輕帶過。關鍵不只在形式是否合法，更在於是否涉及利益衝突、國安疑慮，以及可能影響政策判斷與公權力行使。

楊瓊瓔指出，民進黨長期對外高舉政治倫理與國安標準，對他人動輒上綱國安、嚴厲指控，如今面對自身成員卻試圖淡化處理，社會難以接受。她認為，劉世芳有責任對外完整說明金流來源、往來關係及是否涉及任何不當影響，並接受司法與國會監督機制的全面檢驗。

楊瓊瓔強調，在真相尚未釐清前，相關政治責任不能懸空，不論藍綠，只要涉及國安疑慮與政治獻金爭議，就必須接受最嚴格的檢視，這是對國家安全與法律制度最基本的要求。