快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰明立院報告台美關稅 楊瓊瓔：傳產是否成棄子應一次說清楚

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
針對行政院長卓榮泰明將赴立法院報告台美關稅專案，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個報告等了好久，政府「一次說清楚是最基本的」。圖／楊瓊瓔提供 黃寅
針對行政院長卓榮泰明將赴立法院報告台美關稅專案，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個報告等了好久，政府「一次說清楚是最基本的」。圖／楊瓊瓔提供 黃寅

針對行政院長卓榮泰明將赴立法院報告台美關稅專案，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個報告等了好久，政府「一次說清楚是最基本的」，同時也應該跟個別產業座談，了解他們的需求，如此對外談判才會有依據，不是只有一個方向。

楊瓊瓔上午出席「產業AI智慧加值服務整合計畫—潭雅神工業廠商協進會專班開課典禮」受訪時做以上表示。她說，受關稅影響，傳統產業是否會成為棄子？大家都非常不安，未來的走向會怎樣？必須一次講清楚。不能以模糊說法或政治口號帶過，因為台美關稅不僅牽動外交關係，更直接影響台灣整體產業競爭力、就業結構與中小企業的生存空間。

她說，中小企業佔了95%的就業率，傳統產業也是台灣的根基，是最重要的產業動力，政府應該就各個產業跟產業座談，了解他們的需求是什麼、不安的是什麼？

楊瓊瓔說，不是只有一個產業方向，更牽動整個就業率，還影響每個家庭的生活。政府必須嚴正以待。因此除了一次必須講清楚之外，各個產業也應該趕快座談，釐清需求，政府在談判的時候才會有所本，也是產業所需要的。

傳統產業 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

立院邀卓榮泰3日報告台美關稅 立委盼一次說清楚

台美關稅談判結果 賴總統：沒有一絲要改變

我27項農產未列關稅豁免 鄭麗君強調不尋求與美重啟談判

【專家之眼】台美關稅談判 台灣的阿Q式勝利

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。