卓榮泰明立院報告台美關稅 楊瓊瓔：傳產是否成棄子應一次說清楚

針對行政院長卓榮泰明將赴立法院報告台美關稅專案，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個報告等了好久，政府「一次說清楚是最基本的」，同時也應該跟個別產業座談，了解他們的需求，如此對外談判才會有依據，不是只有一個方向。

楊瓊瓔上午出席「產業AI智慧加值服務整合計畫—潭雅神工業廠商協進會專班開課典禮」受訪時做以上表示。她說，受關稅影響，傳統產業是否會成為棄子？大家都非常不安，未來的走向會怎樣？必須一次講清楚。不能以模糊說法或政治口號帶過，因為台美關稅不僅牽動外交關係，更直接影響台灣整體產業競爭力、就業結構與中小企業的生存空間。

她說，中小企業佔了95%的就業率，傳統產業也是台灣的根基，是最重要的產業動力，政府應該就各個產業跟產業座談，了解他們的需求是什麼、不安的是什麼？

楊瓊瓔說，不是只有一個產業方向，更牽動整個就業率，還影響每個家庭的生活。政府必須嚴正以待。因此除了一次必須講清楚之外，各個產業也應該趕快座談，釐清需求，政府在談判的時候才會有所本，也是產業所需要的。