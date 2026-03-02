美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

此外，傳出伊朗擬封鎖荷姆茲海峽，衝擊原油運輸命脈，有消息指出，經濟部明天預計舉行能源安全會議，是否周周召開油價應變小組會議備戰，也將在會議中觸及。

針對美伊開火，賴清德總統上周聽取國安團隊簡報最新情勢發展後，指示國安與行政團隊密切關注局勢變化，審慎評估影響，特別是國際原物料與能源價格波動，以及對我國經濟、金融與民生穩定的影響，提前做好因應部署。

據了解，過去兩天，國安團隊努力在第一時間掌握相關情勢，包括與主要友方的即時聯繫、情訊交換，也密切注意台海周邊安全情勢，包括中國在島鏈間軍事、灰色地帶騷擾行為，協力各友方確保情勢穩定，並關注中東情勢後續對國際能源供應、市場可能影響，做必要因應。

行政院也緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響，卓揆昨天受訪指出，希望能讓當地觀光客安全返抵國門，若僑民、觀光客迫切需求，應赴我館處求助，「我們一定全力協助」。