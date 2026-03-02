美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

快訊

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

此外，傳出伊朗擬封鎖荷姆茲海峽，衝擊原油運輸命脈，有消息指出，經濟部明天預計舉行能源安全會議，是否周周召開油價應變小組會議備戰，也將在會議中觸及。

針對美伊開火，賴清德總統上周聽取國安團隊簡報最新情勢發展後，指示國安與行政團隊密切關注局勢變化，審慎評估影響，特別是國際原物料與能源價格波動，以及對我國經濟、金融與民生穩定的影響，提前做好因應部署。

據了解，過去兩天，國安團隊努力在第一時間掌握相關情勢，包括與主要友方的即時聯繫、情訊交換，也密切注意台海周邊安全情勢，包括中國在島鏈間軍事、灰色地帶騷擾行為，協力各友方確保情勢穩定，並關注中東情勢後續對國際能源供應、市場可能影響，做必要因應。

行政院也緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響，卓揆昨天受訪指出，希望能讓當地觀光客安全返抵國門，若僑民、觀光客迫切需求，應赴我館處求助，「我們一定全力協助」。

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

