北京表態助持證台胞撤離中東 賴士葆批賴政府忙噴口水卻不撤僑

中國大陸駐以色列大使館宣布持「台胞證」可登記撤離，引發綠營批評，國民黨立委賴士葆認為，政府現在應啟動撤僑，中國大陸要幫忙卻還在噴口水、政治考量，人道考量比較重要；他也示警，油價可能飆升，發電成本也將提高，是否會漲電價仍待觀察。

美國與以色列前天對伊朗發動大規模空襲，引發各界關注，外交部表示，目前在中東地區的僑民及台灣人3000餘人均平安；行政院長對於是否要撤僑並未鬆口，但也強調我國中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供國人最需要協助。另外，有關中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，也引發綠營質疑。

賴士葆批評，外交部應該要人道考量，啟動撤僑作業，現在伊朗最高領導人哈米尼遭美軍「斬首」，伊朗暴怒對美軍基地攻擊之際，外交部該做好幫助台灣人逃離的工作，卻還在講口水，中國大陸要幫忙，政府也在口水、做政治考量，人道考量比較重要。

另外，外界也憂心中東局勢影響油價等能源價格，賴士葆分析，美以伊戰爭可能短時間內不會平息，油價飆升是可以預期的，發電成本也將提高，不知道電價會不會漲，現在還要觀察，天然氣價格也一樣受波動；美國會打伊朗，其中也是伊朗原油儲存量是全球前三名，供應中國大陸也非常多，美國斬首行動主要目的就是切斷中國大陸油的來源，讓成本提高。