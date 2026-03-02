藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

黃國昌說，兩黨合作會分三個階段，第一階段是提出共同政見，任何合作都必須要建立在價值、願景跟共同推動福國利民的公共政策基礎之上，完成共同政見向台灣社會發表後，就會針對第二階段政黨合作協議，負責任的以「白紙黑字」向台灣社會報告為什麼要合作，以及合作後要推動哪些重要的政策與哪些重要的地方政見，另在合作過程中，如果遇到有競爭的時候，要透過什麼樣的方式來選出最強的團隊。

黃國昌說， 第三個階段才會進入大家比較關心有關全民調方式，來推出最強的團隊。今天跟國民黨會面，跟過去不定時交換意見相同，會持續保持良好溝通狀態。