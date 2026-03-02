育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

殷瑋說，如果真是要為選舉，不如將政策放9、10月才丟，帶起話題、打了就走，才最符合選舉節奏。但連任者就是看政績做怎麼樣，不過也因今年剛好選舉年，搞不好許多縣市可能也會跟進。

殷瑋表示，這次的育兒減少工時計畫，是由勞動局提出相關政策，學習韓國、日本的政策推動經驗，他舉光州為例，光州是韓國第六大城，實施後發現大家喜歡，從光州開始延伸到其他，總統李在明今年會推到全國。甚至光州一開始再推的時候，也是先用試辦，光州僅約150萬人口，也到第三年才到1000萬元的預算規模。

殷瑋表示，育兒減少工時計畫並不是北市府突然丟出來的政策，這是從去年就開始思考政策方向，首先，蔣萬安心裡覺得，已經推出一連串家長與孩子政策，這還夠不夠？是鼓勵大家生小孩，還是鼓勵戶籍搬到台北市？還是要讓大家覺得台北市是更有「支撐感」的城市？

殷瑋舉例，包括交通局推通學巷、教育局生生喝鮮奶、免費營養午餐政策等，蔣還思考到，需要接送小孩的家長還可以幫忙做什麼？所以請勞動局去思考，甚至除找勞動局，也有找人事處，但因公務員適用的法規不同，因現行公務員服務法有比較「死」的規定，後續會再來處理，不過市府目前也有推彈性工時，以他自己的研考會為例，研考會也有試辦居家辦公的彈性，在有限名額下申請。

北市府的育兒減少工時計畫是鼓勵、非強制，殷瑋說，勞動局、產業局也會跟企業宣導，也會由勞資自己去協調該怎麼做，北市府開放企業申請。

對於有人認為該政策是懲罰單身者？殷說，國家有很多政策，當為了一群人提出誘因，另一群人會沒有得到，若可雨露均霑當然很好，但解決少子化需要誘因，因為國家希望更多人成為家長族群，就該端出家長牛肉，如果有些人因為這些誘因加起來成為家長，國家做這件事就合理。

由於目前性工法就有無薪的申請減工時法規，蔣萬安推「育兒減少工時計畫」是否「逢蔣必反」？殷瑋說，立委吳思瑤批評政策覆蓋率是0.03，反擊中央法令政策執行就不高，還批地方政策覆蓋率低？還酸0.03覆蓋率低，意思是「你是游擊手，為什麼右外野飛球沒有接，怎麼球沒有接？這很奇妙。」