快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

臉書再被下架怎麼辦？ 陳佩琪：改上節目或出書

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）臉書帳號先前無預警消失。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）臉書帳號先前無預警消失。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己的臉書先前突然看不到，然而絕對不是自行暫時關閉，而駭客攻擊的可能性也極低，可能就是檢舉過多遭到停權，要是臉書長時間被下架不能寫，自己打算上節目或找出版社寫書，剛好順便增加額外收入。

陳佩琪臉書粉絲專頁上周無預警消失，她昨天深夜在臉書發文剖析可能原因。陳佩琪指出，柯文哲不忍其父母提到228事件就悲痛不已，所以改採一日北高長征緬懷這段歷史的傷痛，而自己今年是第一次參與活動，當天搭乘保母車一路陪同南下。

陳佩琪表示，2月28日一日北高活動前一天，她想要發文介紹鐵馬長征活動，結果當天下午有人來電告知，陳佩琪的臉書突然看不到了，後來查詢相關新聞媒體報導，社群平台帳號消失通常有幾種可能，分別是自行暫時關閉、檢舉過多遭到停權，還有帳號遭到駭客攻擊。

陳佩琪說，自己現在就可以大聲否認，自行暫時關閉根本不可能，至於帳號遭到駭客攻擊，專家也認為可能性極低，那就剩下檢舉過多遭到停權。

陳佩琪提及，京華城案和柯文哲有關的「那一小部分和一些個人理財方式，卻被檢察官認定是貪汙、侵占的反駁理由」，她已經提出證據與官方往來函文自清，過去也都有在臉書發文清楚說明，「在此再度聲明，如果有不實，歡迎北檢抓我去關。」

陳佩琪表示，如果臉書長時間被下架不能寫，自己心底其實已經有譜，就是請民眾黨立法院黨團主任陳智菡介紹，看看有哪些媒體願意邀請陳佩琪上節目，「我自認口條比文筆好太多」，要不然就是找一家願意幫忙的出版社，她要把過去寫過的文章集結成書，也可以順便增加一些額外收入。

駭客 京華城案 下架

延伸閱讀

紀念228 柯文哲、黃國昌一日北高達陣

柯文哲花21小時完成一日北高 清晨3時46分抵達終點站高雄

228一日北高柯文哲騎抵家鄉新竹市 小草聲援「司法正義挺KP」

二二八前推繪本呼籲「飛出鳥籠」 陳培瑜：仍有力量想將台灣拉回極權

相關新聞

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，且將是重要的優先法案，民眾黨黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

臉書再被下架怎麼辦？ 陳佩琪：改上節目或出書

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己的臉書先前突然看不到，然而絕對不是自行暫時關閉，而駭客攻擊的可能性也極低，可能就是檢舉過多遭到停權，要是臉書長時間被下架不能寫，自己打算上節目或找出版社寫書，剛好順便增加額外收入。

【即時短評】蔣萬安育兒新政是「奇怪」想法？誰做事人民會有感

今年選舉年，台北市長蔣萬安再拋「育兒減少工時」新政，被綠營一窩蜂猛打，但從近年新生兒出生數，尤其去年沒龍年加值，台灣生育率已成世界倒數、國安重大危機，民進黨政府選擇視而不見？當蔣萬安帶頭當領頭羊，反打做事的人？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。