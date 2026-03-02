臉書再被下架怎麼辦？ 陳佩琪：改上節目或出書

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己的臉書先前突然看不到，然而絕對不是自行暫時關閉，而駭客攻擊的可能性也極低，可能就是檢舉過多遭到停權，要是臉書長時間被下架不能寫，自己打算上節目或找出版社寫書，剛好順便增加額外收入。

陳佩琪臉書粉絲專頁上周無預警消失，她昨天深夜在臉書發文剖析可能原因。陳佩琪指出，柯文哲不忍其父母提到228事件就悲痛不已，所以改採一日北高長征緬懷這段歷史的傷痛，而自己今年是第一次參與活動，當天搭乘保母車一路陪同南下。

陳佩琪表示，2月28日一日北高活動前一天，她想要發文介紹鐵馬長征活動，結果當天下午有人來電告知，陳佩琪的臉書突然看不到了，後來查詢相關新聞媒體報導，社群平台帳號消失通常有幾種可能，分別是自行暫時關閉、檢舉過多遭到停權，還有帳號遭到駭客攻擊。

陳佩琪說，自己現在就可以大聲否認，自行暫時關閉根本不可能，至於帳號遭到駭客攻擊，專家也認為可能性極低，那就剩下檢舉過多遭到停權。

陳佩琪提及，京華城案和柯文哲有關的「那一小部分和一些個人理財方式，卻被檢察官認定是貪汙、侵占的反駁理由」，她已經提出證據與官方往來函文自清，過去也都有在臉書發文清楚說明，「在此再度聲明，如果有不實，歡迎北檢抓我去關。」

陳佩琪表示，如果臉書長時間被下架不能寫，自己心底其實已經有譜，就是請民眾黨立法院黨團主任陳智菡介紹，看看有哪些媒體願意邀請陳佩琪上節目，「我自認口條比文筆好太多」，要不然就是找一家願意幫忙的出版社，她要把過去寫過的文章集結成書，也可以順便增加一些額外收入。