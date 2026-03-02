快訊

【即時短評】蔣萬安育兒新政是「奇怪」想法？誰做事人民會有感

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，引發不少討論。圖／聯合報系資料照片 張幼芳
台北市長蔣萬安宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，引發不少討論。圖／聯合報系資料照片 張幼芳

今年選舉年，台北市長蔣萬安再拋「育兒減少工時」新政，被綠營一窩蜂猛打，但從近年新生兒出生數，尤其去年沒龍年加值，台灣生育率已成世界倒數、國安重大危機，民進黨政府選擇視而不見？當蔣萬安帶頭當領頭羊，反打做事的人？

蔣萬安上周政策宣布後，綠營議員、立委緊抓蔣萬安今年預算編列僅550萬元，猛批蔣萬安「政策騙局」，但實情是若執行踴躍還有二備金等支應；台南市長黃偉哲更大酸蔣萬安「後面可能還有很多奇怪想法...」，但說這話的黃市長難道不知道，除台北市，全台包括台南在內，年輕人不敢生的問題，愈來愈嚴重？

以北市近3年新生兒數，2023年有1萬6千多名；2024年還有1萬7千多；但去年急劇下滑剩1萬2千人。不可諱言，台北市高房價、高物價，少子問題相較其他縣市絕對困境更快、更嚴峻。少子問題更嚴重衝擊城市競爭力，蔣萬安打造更有感育兒環境，不僅刻不容緩，更有龐大壓力。

從蔣剛上任推生育獎勵金加倍，「催生、助養，好住、助您好孕」五力全開、去年生生喝鮮乳、今年初營養午餐免費，到上周的育兒減少工時計畫，蔣深知，單一政策絕難讓年輕人就願意生，屢屢推出新政，無不希望讓生活在北市的家長有感，卻反遭綠營首長稱「奇怪想法？」

難道因今年選舉年，該推的政策就該避嫌不推？面對愈來愈嚴峻的少子化海嘯，民進黨與其猛打蔣萬安新政，不更該嚴肅面對，執政政策哪裡做得不夠？誰有在做事，人民應該最有感。

營養午餐 北市 綠營

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，且將是重要的優先法案，民眾黨黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作。

今年選舉年，台北市長蔣萬安再拋「育兒減少工時」新政，被綠營一窩蜂猛打，但從近年新生兒出生數，尤其去年沒龍年加值，台灣生育率已成世界倒數、國安重大危機，民進黨政府選擇視而不見？當蔣萬安帶頭當領頭羊，反打做事的人？

台南市長選舉將至，戰況逐漸白熱化，陳亭妃以「首位女市長」為號召，在藍綠版圖長期傾斜的天秤下尋求突破。對手謝龍介則憑歷史戰績與個人聲量穩固基本盤。性別象徵、政黨動員與中間選民流向交織，則為這場對決增添色彩，一來一往之際，使得選情愈發膠著難以預測，兩股新舊勢力，交鋒於街頭巷尾與社群平台。隨著投票日逼近，選民的每一次決策都牽動全市政治版圖。

去年大罷免結束後，本該休養生息，回歸務實立法，不過，賴政府卻祭出焦土政策，持續不依法編列總預算，就連台美軍購及關稅談判都挨批「黑箱」。國會戰場滿目瘡痍，如今進入法案會期，適逢選舉年，朝野紛紛力推民生法案，盼藉此博取選民眼球。

針對國民黨團擬提修法，○到六歲兒童健保費由國家全額負擔，衛福部表示，全民健保為自助互助的社會保險，每人都要繳交健保費，以獲得醫療給付，國民黨擬提修正草案，涉及國家財政支出，建議宜綜合評估整體兒童政策、審慎研議。

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，且列為重要的優先法案，民眾黨立法院黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作，應將預算投在最有效益的方向上。

