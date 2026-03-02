【即時短評】蔣萬安育兒新政是「奇怪」想法？誰做事人民會有感

今年選舉年，台北市長蔣萬安再拋「育兒減少工時」新政，被綠營一窩蜂猛打，但從近年新生兒出生數，尤其去年沒龍年加值，台灣生育率已成世界倒數、國安重大危機，民進黨政府選擇視而不見？當蔣萬安帶頭當領頭羊，反打做事的人？

蔣萬安上周政策宣布後，綠營議員、立委緊抓蔣萬安今年預算編列僅550萬元，猛批蔣萬安「政策騙局」，但實情是若執行踴躍還有二備金等支應；台南市長黃偉哲更大酸蔣萬安「後面可能還有很多奇怪想法...」，但說這話的黃市長難道不知道，除台北市，全台包括台南在內，年輕人不敢生的問題，愈來愈嚴重？

以北市近3年新生兒數，2023年有1萬6千多名；2024年還有1萬7千多；但去年急劇下滑剩1萬2千人。不可諱言，台北市高房價、高物價，少子問題相較其他縣市絕對困境更快、更嚴峻。少子問題更嚴重衝擊城市競爭力，蔣萬安打造更有感育兒環境，不僅刻不容緩，更有龐大壓力。

從蔣剛上任推生育獎勵金加倍，「催生、助養，好住、助您好孕」五力全開、去年生生喝鮮乳、今年初營養午餐免費，到上周的育兒減少工時計畫，蔣深知，單一政策絕難讓年輕人就願意生，屢屢推出新政，無不希望讓生活在北市的家長有感，卻反遭綠營首長稱「奇怪想法？」

難道因今年選舉年，該推的政策就該避嫌不推？面對愈來愈嚴峻的少子化海嘯，民進黨與其猛打蔣萬安新政，不更該嚴肅面對，執政政策哪裡做得不夠？誰有在做事，人民應該最有感。