冷眼集／綠可濫編預算 藍白不許提案？

去年大罷免結束後，本該休養生息，回歸務實立法，不過，賴政府卻祭出焦土政策，持續不依法編列總預算，就連台美軍購及關稅談判都挨批「黑箱」。國會戰場滿目瘡痍，如今進入法案會期，適逢選舉年，朝野紛紛力推民生法案，盼藉此博取選民眼球。

立法院固然須提防過多「肉桶法案」讓政府債務雪上加霜，但也不該「只許賴政府濫編預算，卻不許藍白提案」。

新年伊始，賴清德總統就邀五院院長國政茶敘，盼朝野和諧。然而，賴總統一方面主張院際和諧，一方面卻在中央政府總預算、對美關稅談判、軍購特別條例等議題，不斷與在野黨過招，甚至大潑髒水；在野黨尋求折衷之道，費心推動七一八億元新興計畫預算先行動支也被找碴，國會亂象幾乎無日無之。

如今立院新會期甫開議，年底又有九合一選舉，國民黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，且列為重要優先法案，民眾黨團樂見其成，認為任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論，反倒是民進黨政策會馬上酸言酸語說「不應一再加碼或政治操作」，衛福部也促「審慎研議」。

法案欲增加預算，本該花在刀口上，但這話從綠營立委或官員口中說出，卻令人難以信服，且更多的是相對剝奪感。因為，賴政府寧願花大錢編預算，卻不給軍公教警消應有待遇；寧可搞黑箱軍購，卻也不為社福多加琢磨。

台灣不想生「勇奪世界第一」，政府既然使不上力，在野黨想出辦法，大可集思廣益；總不能因為擔心法案通過，在野又被記上一功，就急著否定。賴政府批評在野提案之前，該想想去年「普發萬元現金」的殷鑑，才不會重蹈前倨後恭的雙標覆轍。