冷眼集／綠可濫編預算 藍白不許提案？

聯合報／ 本報記者李成蔭林河名

去年大罷免結束後，本該休養生息，回歸務實立法，不過，賴政府卻祭出焦土政策，持續不依法編列總預算，就連台美軍購及關稅談判都挨批「黑箱」。國會戰場滿目瘡痍，如今進入法案會期，適逢選舉年，朝野紛紛力推民生法案，盼藉此博取選民眼球。

立法院固然須提防過多「肉桶法案」讓政府債務雪上加霜，但也不該「只許賴政府濫編預算，卻不許藍白提案」。

新年伊始，賴清德總統就邀五院院長國政茶敘，盼朝野和諧。然而，賴總統一方面主張院際和諧，一方面卻在中央政府總預算、對美關稅談判、軍購特別條例等議題，不斷與在野黨過招，甚至大潑髒水；在野黨尋求折衷之道，費心推動七一八億元新興計畫預算先行動支也被找碴，國會亂象幾乎無日無之。

如今立院新會期甫開議，年底又有九合一選舉，國民黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，且列為重要優先法案，民眾黨團樂見其成，認為任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論，反倒是民進黨政策會馬上酸言酸語說「不應一再加碼或政治操作」，衛福部也促「審慎研議」。

法案欲增加預算，本該花在刀口上，但這話從綠營立委或官員口中說出，卻令人難以信服，且更多的是相對剝奪感。因為，賴政府寧願花大錢編預算，卻不給軍公教警消應有待遇；寧可搞黑箱軍購，卻也不為社福多加琢磨。

台灣不想生「勇奪世界第一」，政府既然使不上力，在野黨想出辦法，大可集思廣益；總不能因為擔心法案通過，在野又被記上一功，就急著否定。賴政府批評在野提案之前，該想想去年「普發萬元現金」的殷鑑，才不會重蹈前倨後恭的雙標覆轍。

關稅談判 特別條例

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

黃耀輝／賴卓沒資格催審預算

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

冷眼集／要民眾評理？ 極盡情勒恐遭反噬

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，且將是重要的優先法案，民眾黨黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

藍提0-6歲健保費國家出 衛福部：兒童政策宜綜合評估

針對國民黨團擬提修法，○到六歲兒童健保費由國家全額負擔，衛福部表示，全民健保為自助互助的社會保險，每人都要繳交健保費，以獲得醫療給付，國民黨擬提修正草案，涉及國家財政支出，建議宜綜合評估整體兒童政策、審慎研議。

搶救少子 藍擬推0-6歲健保費國家出

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，且列為重要的優先法案，民眾黨立法院黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作，應將預算投在最有效益的方向上。

