搶救少子 藍擬推0-6歲健保費國家出

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，。圖／聯合報系資料照片
我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「○到六歲健保費國家出」，且列為重要的優先法案，民眾黨立法院黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作，應將預算投在最有效益的方向上。

因應少子化，希望照顧更多兒童，減少家庭負擔，國民黨智庫擬推「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案。

國民黨立委王鴻薇透露，立法研討會議上討論很多民生法案，大家對於○到六歲兒童健保費補助政策都認為方向不錯，本會期除推動「台灣未來帳戶」，也將另推相關政策。

國民黨人士說，這項修正草案有經過精算，因一人費用本來就不多，若每戶超過四人，第五人就免繳，所以算下來○到六歲兒童大約一二○萬人左右，以一位兒童一年一萬元金額計算，每年大約一二○億元左右，目前有不少立委也都表示贊同。

國民黨團書記長林沛祥回應，該法案廣受黨籍立委共鳴，因為這不僅是社福問題，更是要解決少子女化的重要一環，這本來就要有不同機制來幫助孩童，也讓父母願意生更多孩童；國民黨智庫已研擬版本，規畫由黨團提出版本，連同「失智症基本法」，都會是重要的優先法案。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，尚未看到修法版本內容，因此現階段還無從回應；我國出生人口連年下降，根據內政部統計資料，去年新生兒僅十點七八萬人，「能夠幫助減緩少子女化趨勢，任何方式都可以討論」；此外，為了因應我國少子女化危機，在野黨推動台灣未來帳戶特別條例，民眾黨團將其列為優先法案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，國民黨過去曾喊出「六十五歲以上健保費政府負擔」，但最終自行暫緩推動，如今將對象換成○到六歲兒童，背後考量值得深思；針對「○到六歲國家一起養」，民進黨政府近年已透過育兒津貼與托育補助雙管齊下，且解決少子化需要系統性思考與規畫，不應一再加碼或政治操作。她呼籲在野黨推動福利政策必須顧及政府財源，若一再修法加碼政府支出，不但違反財政紀律、預算法規，也將違反憲法基本原則。

