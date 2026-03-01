獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

我國少子化問題日益嚴重，國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家付」，且將是重要的優先法案，民眾黨黨團表示，任何能幫助減緩少子女化的方式都可討論；民進黨政策會則說，解決少子化需要系統性規畫，不應一再加碼或政治操作。

因應少子化，國民黨智庫擬推「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案；國民黨立委王鴻薇透露，立法研討會議上，大家對於0到6歲兒童健保費補助政策都認為方向不錯。

國民黨黨務人士說明，這有經過精算，因1人費用本來就不多，若每戶超過4人，第5人就免繳，所以算下來0到6歲兒童大約120萬人左右，以1位兒童1年1萬元金額計算，每年大約120億元左右，目前有不少立委也都表示贊同。

國民黨團書記長林沛祥回應，該法案廣受黨籍立委共鳴，因為這不僅是社福問題，更是要解決少子女化的重要一環，這本來就要有不同機制來幫助孩童，也讓父母願意生更多孩童；國民黨智庫已研擬版本，規畫由黨團提出版本，連同「失智症基本法」草案都會是重要的優先法案。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，我國出生人口連年下降，根據內政部統計資料，去年新生兒僅10.78萬人，「能夠幫助減緩少子女化趨勢，任何方式都可以討論。」此外，在野黨推動台灣未來帳戶特別條例，民眾黨團也將其列為優先法案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，國民黨過去曾喊出「65歲以上健保費政府負擔」，但最終自行暫緩推動，如今將對象換成0到6歲兒童，背後考量值得深思；針對「0到6歲國家一起養」，民進黨政府近年透過育兒津貼與托育補助雙管齊下，且解決少子化需要系統性思考與規畫，不應一再加碼或政治操作；國家整體財源有限，預算應投入在對於「解決少子化」最有效益的方向上。