快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐以使館撤離登記納台胞證 陳冠廷批政治操作：主權國格不容矮化

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇

針對中國駐以色列大使館宣布持「台胞證」可登記撤離以色列一事，民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。

陳冠廷指出，撤僑屬於高度敏感的主權行為，中共卻在危機時刻以「台胞證」作為條件，等於將人道協助與政治前提綁在一起，試圖在國際場域中壓縮台灣的主體空間，藉機矮化台灣的國格；這樣的安排，本質上就是在動盪中進行政治算計。

他也直言，中國在中東局勢緊張之際，連自身國人的撤離與安全安排都尚未完全處理妥善，卻急於對台灣國人釋出帶有政治前提的訊息，顯見其優先考量並非單純的人道救援，而是藉此強化對台灣的政治敘事。

陳冠廷強調，外交部已明確說明，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，應直接聯繫我國駐外館處，台灣有能力，也有責任保護自己的人民；若以「台胞證」登記撤離，不只是行政程序問題，更涉及身分認定與資料掌握的長期風險，在當前複雜的國際局勢下，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，都必須審慎評估。

陳冠廷表示，他理解海外國人在衝突升溫下的焦慮與不安，人在危急時刻尋求協助是人之常情，政府更應提供明確且可信賴的管道與支持；台灣會承擔起保護國人的責任，也會在國際合作框架下確保撤離機制順暢運作。

中共 以色列 台胞證 陳冠廷

延伸閱讀

中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

美以伊開戰 中國籲公民撤離有人包車循陸路離境

相關新聞

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

陸駐以使館撤離登記納台胞證 陳冠廷批政治操作：主權國格不容矮化

針對中國駐以色列大使館宣布持「台胞證」可登記撤離以色列一事，民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。

中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

美國與以色列昨天對伊朗發動大規模空襲，外交部今天表示目前在中東地區的僑民及台灣人3千餘人均平安，行政院長卓榮泰下午被問及是否準備撤僑？卓未鬆口要展開撤僑，他說，我國中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供國人最需要協助。

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。