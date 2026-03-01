中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

美國與以色列昨天對伊朗發動大規模空襲，外交部今天表示目前在中東地區的僑民及台灣人3千餘人均平安，行政院長卓榮泰下午被問及是否準備撤僑？卓未鬆口要展開撤僑，他說，我國中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供國人最需要協助。

行政院長卓榮泰到嘉縣中正大學，一抵達時接受媒體聯訪，他表示，昨天開始，賴清德總統經由國安團隊簡報，充分掌握該地區所有局勢發展，我方跟主要相關民主友盟國家保持相關聯繫，希望完全掌握國人各種需求，確保該地區的國人安全，

卓榮泰指出，外交部也充分了解當地僑民安全上都沒問題，外交部第一時間也指示中東地區館處，要啟動緊急應變的機制，大部分目前都正常運作當中，除了少數配合當地政府需求，有一些另外辦公形式，讓當地國人有任何需求，第一時間能提供最需要協助。

卓榮泰說，觀光署也了解到當地還有觀光團數、旅客人數，因應這情況下，配合當地航班作業，也啟動必要備援機制，能隨時將觀光客安全返抵國門，在這時候，當地僑民、觀光客若有迫切需求，就跟當地各個館處做請求，一定全力協助。

媒體也問，針對中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離的看法，卓榮泰說，「我們在當地還是有一些館處，跟一些組織、機構可以來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，而在這時候無論各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量，「還是在以國家保護的工作為優先情況下，要求當地所有外交館處，提供最高的服務，才是我們優先跟原則」。