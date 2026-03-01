中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

卓榮泰強調，外交部已經充分了解在當地僑胞現在在安全上都沒有問題，外交部第一時間也指示所有中東地區的館處要啟動緊急應變的機制，那麼大部分都目前在運作當中，除了一兩個地區配合當地政府的需求，有一些另外的辦公形式，大部分都安全的，而且正常在運作，目的也是要讓國人在當地有任何的需求能夠提供第一時間而且最需要的一個協助。

至於當地觀光客的部分，卓榮泰指出，觀光署也了解到在當地我們還有一些觀光旅客，目前旅行團跟旅客的人數也完全的了解，也因應這個情況底下，目前在當地配合其他的一些航班的作業，也啟動一些必要的備援機制，隨時能夠將這些在當地的觀光客能夠安全的讓他們返國，在這個時候也希望他們在當地的不管是僑民也好，觀光客也好，如果有任何急切的需求，針對我們當地各個館處、外交的館處來做各種需要的請求，一定全力來協助。

另外，中國大陸駐設使館開放大陸公民登記撤離，其中台胞證也可以登記。卓榮泰說，我們在當地還是有一些館處跟一些組織機構可以來協助，希望國人經過我們的館處來做任何的需求，但在這個時候，無論各國或者其他的一些機構組織都會發揮人道的精神，也都不會做無謂的政治因素的顧慮或考量，「這一點，我認為國人還是在以國家保護的這個工作為優先的情況底下，我們要求在當地的所有的外交處提供最高的服務，這還是我們優先」。