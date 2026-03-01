快訊

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

中和3貼機車不明原因自撞 5歲男童重創無呼吸心跳命危

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

卓榮泰強調，外交部已經充分了解在當地僑胞現在在安全上都沒有問題，外交部第一時間也指示所有中東地區的館處要啟動緊急應變的機制，那麼大部分都目前在運作當中，除了一兩個地區配合當地政府的需求，有一些另外的辦公形式，大部分都安全的，而且正常在運作，目的也是要讓國人在當地有任何的需求能夠提供第一時間而且最需要的一個協助。

至於當地觀光客的部分，卓榮泰指出，觀光署也了解到在當地我們還有一些觀光旅客，目前旅行團跟旅客的人數也完全的了解，也因應這個情況底下，目前在當地配合其他的一些航班的作業，也啟動一些必要的備援機制，隨時能夠將這些在當地的觀光客能夠安全的讓他們返國，在這個時候也希望他們在當地的不管是僑民也好，觀光客也好，如果有任何急切的需求，針對我們當地各個館處、外交的館處來做各種需要的請求，一定全力來協助。

另外，中國大陸駐設使館開放大陸公民登記撤離，其中台胞證也可以登記。卓榮泰說，我們在當地還是有一些館處跟一些組織機構可以來協助，希望國人經過我們的館處來做任何的需求，但在這個時候，無論各國或者其他的一些機構組織都會發揮人道的精神，也都不會做無謂的政治因素的顧慮或考量，「這一點，我認為國人還是在以國家保護的這個工作為優先的情況底下，我們要求在當地的所有的外交處提供最高的服務，這還是我們優先」。

卓榮泰 外交部 觀光署 觀光客

延伸閱讀

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

美以襲伊／安理會緊急開會 歐洲中東避免直接批評川普

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

相關新聞

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

影／江啟臣大造勢 喊話支持者「8年前台中市長選舉我就準備好了」

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選台中市長，本月底將以民調決定人選，江啟臣今天在本命區豐原辦山城見面會造勢活動，他向支持者喊話說，在場的人都可以有很多夢想，你們是做夢的人，他是圓夢的人，他要想出辦法實現大家的夢想；他強調，8年前台中市長選舉自己已準備好了。

中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

美國與以色列昨天對伊朗發動大規模空襲，外交部今天表示目前在中東地區的僑民及台灣人3千餘人均平安，行政院長卓榮泰下午被問及是否準備撤僑？卓未鬆口要展開撤僑，他說，我國中東地區大部分的館處都正常運作，第一時間能提供國人最需要協助。

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。