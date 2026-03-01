將開罰！柯文哲「一日北高」路中央橫放機車阻交通 高市黨部發表道歉聲明

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌昨日挑戰「一日北高」單車騎乘，今天凌晨3時46分抵達高雄市區，有網友發文抱怨，民眾黨志工在終點站二二八紀念公園前方道路中央橫放一輛機車，導致行經路口的汽機車必須避開障礙、蜿蜒前進。警方表示將依法開罰，高雄市黨部也於今天下午正式發布聲明致歉。

一名網友昨天深夜11時發布一段影片，內容呈現高雄市中正四路在二二八紀念公園前道路橫放一輛機車，導致深夜行經該路段的汽機車必須繞道通行。

多名網友抱怨說，這輛機車強迫所有高雄市民玩S型路考，現場沒看到任何一位交通指揮人員；一轉彎就碰到，有夠危險；即使有申請路權，也不能完全沒有三角錐、交通管制或指揮。

民眾黨高雄市黨部表示，有關昨日辦理228一日北高行程，事前已向高雄市政府申請中正四路車道路權，黨部人員於交通維持計畫過程中，因三角錐尚未抵達期間，先以機車停放標示管制位置；對於該期間影響途經民眾交通，為此特發本聲明表達歉意。

民眾黨強調，未來辦活動時必將再度提醒本黨部相關人員，恪遵相關規定，保障用路人安全。