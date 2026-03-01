快訊

將開罰！柯文哲「一日北高」路中央橫放機車阻交通 高市黨部發表道歉聲明

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
民眾黨228一日北高活動遭網友抗議路面橫放機車、影響交通，警方到場後障礙物已經除去。圖／警方提供
民眾黨228一日北高活動遭網友抗議路面橫放機車、影響交通，警方到場後障礙物已經除去。圖／警方提供

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌昨日挑戰「一日北高」單車騎乘，今天凌晨3時46分抵達高雄市區，有網友發文抱怨，民眾黨志工在終點站二二八紀念公園前方道路中央橫放一輛機車，導致行經路口的汽機車必須避開障礙、蜿蜒前進。警方表示將依法開罰，高雄市黨部也於今天下午正式發布聲明致歉。

一名網友昨天深夜11時發布一段影片，內容呈現高雄市中正四路在二二八紀念公園前道路橫放一輛機車，導致深夜行經該路段的汽機車必須繞道通行。

多名網友抱怨說，這輛機車強迫所有高雄市民玩S型路考，現場沒看到任何一位交通指揮人員；一轉彎就碰到，有夠危險；即使有申請路權，也不能完全沒有三角錐、交通管制或指揮。

民眾黨高雄市黨部表示，有關昨日辦理228一日北高行程，事前已向高雄市政府申請中正四路車道路權，黨部人員於交通維持計畫過程中，因三角錐尚未抵達期間，先以機車停放標示管制位置；對於該期間影響途經民眾交通，為此特發本聲明表達歉意。

民眾黨強調，未來辦活動時必將再度提醒本黨部相關人員，恪遵相關規定，保障用路人安全。

柯文哲 黃國昌 高雄市 交通管制

相關新聞

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

將開罰！柯文哲「一日北高」路中央橫放機車阻交通 高市黨部發表道歉聲明

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌昨日挑戰「一日北高」單車騎乘，今天凌晨3時46分抵達高雄市區，有網友發文抱怨，民眾黨志工在終點站二二八紀念公園前方道路中央橫放一輛機車，導致行經路口的汽機車必須避開障礙、蜿蜒前進。警方表示將依法開罰，高雄市黨部也於今天下午正式發布聲明致歉。

張景森：只有蔣萬安可以結束228 但要以「蔣家後代」身分認錯

昨天是二二八事件79周年，行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，只有蔣家後代、台北市長蔣萬安可以結束二二八，若僅以「市長」身分的道歉，無法回應「加害體系」的歷史責任，應以蔣家後代身分，清楚承認蔣政權在二二八中的錯誤與責任並主動處理公共性問題，綿延未絕的怨與痛才可能真正走到段落。

賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵

民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。

