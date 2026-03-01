快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

張景森：只有蔣萬安可以結束228 但要以「蔣家後代」身分認錯

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影

昨天是二二八事件79周年，行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，只有蔣家後代、台北市長蔣萬安可以結束二二八，若僅以「市長」身分的道歉，無法回應「加害體系」的歷史責任，應以蔣家後代身分，清楚承認蔣政權在二二八中的錯誤與責任並主動處理公共性問題，綿延未絕的怨與痛才可能真正走到段落。

張景森表示，二二八事件距今將近80年，卻始終未能成為可以放下的歷史，不是因為社會執意延續仇恨，而是因為正義與責任的交代從未真正完成；於是傷痛與對立的情緒，仍會在每一次紀念時被反覆喚起。

張景森指出，二二八是一場發生於蔣介石主政時期、由國家權力發動的制度性暴力。加害關係具有明確的政治主體。隨著直接與間接加害者本人不復存在，社會留下的，往往只是受害者及其子孫長期承擔的悲痛與記憶；相對地，加害者一方的後代，卻常見事不關己、沉默以對、洗白辯駁，甚至反過來勸受害者「放下」。這種不對稱，使人感到善惡無報、正義不彰，真相彷彿注定石沉大海。

他提到，在二二八紀念場合，蔣萬安以台北市長身分致詞，稱二二八是「不該發生的悲劇」、是「台灣的痛」，並以市長身分向受難者與家屬致歉，強調面對歷史、不迴避，承諾捍衛民主與人權，卻仍未觸及二二八最核心的問題：蔣家應該概括承受所有二二八事件的政治責任與歷史責任。

他認為，地方政府當然可以哀悼傷痛，但台北市政府並非當年鎮壓決策的主體；因此，以「市長」身分的道歉，無法回應「加害體系」的歷史責任。蔣萬安的不同，不在於他的職務，而在於他的姓氏：他是少數同時站在公共權力與威權象徵交會點的人。當直接加害者已不可能出現，象徵性繼承加害體系的蔣氏後代反而更有道義責任表態。這不是法律清算，也不是血緣問罪，而是對歷史誠實的最低自我要求。

他說，蔣萬安若真要讓二二八走向一個段落，就不該只以市長身分哀悼一場彷彿與自家無關的悲劇；他更應以蔣家後代身分，清楚承認蔣政權在二二八中的錯誤與責任，並主動處理蔣介石銅像、陵寢等威權象徵的公共性問題：銅像和陵寢迎回私人家族墓園，讓公共空間回歸民主社會的共同記憶。

張景森表示，當錯誤被說清楚、責任被正名，二二八綿延未絕的怨與痛才可能真正走到段落。否則，歷史傷口只會被一次次覆蓋，卻從未癒合。蔣萬安若有志大位、欲示更大歷史格局，更應把他的建議視為對民主政治成熟的期待，而非惡意攻擊。

二二八事件 蔣萬安 張景森 蔣介石

延伸閱讀

林宅血案 賴清德：國家機器掩蓋證據 資料被系統性銷毀

參加北市府二二八事件79周年追思會 呂秀蓮稱蔣萬安「非常誠懇」

228記念活動出現「紙袋人」無聲抗議 承辦單位：有為他安排座位

蔣萬安追思228致歉 逃亡50年後代感念說出父親一生

相關新聞

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

將開罰！柯文哲「一日北高」路中央橫放機車阻交通 高市黨部發表道歉聲明

民眾黨創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌昨日挑戰「一日北高」單車騎乘，今天凌晨3時46分抵達高雄市區，有網友發文抱怨，民眾黨志工在終點站二二八紀念公園前方道路中央橫放一輛機車，導致行經路口的汽機車必須避開障礙、蜿蜒前進。警方表示將依法開罰，高雄市黨部也於今天下午正式發布聲明致歉。

張景森：只有蔣萬安可以結束228 但要以「蔣家後代」身分認錯

昨天是二二八事件79周年，行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，只有蔣家後代、台北市長蔣萬安可以結束二二八，若僅以「市長」身分的道歉，無法回應「加害體系」的歷史責任，應以蔣家後代身分，清楚承認蔣政權在二二八中的錯誤與責任並主動處理公共性問題，綿延未絕的怨與痛才可能真正走到段落。

賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵

民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。