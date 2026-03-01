郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

民進黨中國部指出，網友翻出郭正亮過去在節目聲稱「美國不敢攻打伊朗」的評論，譏笑「又翻車了」，因郭正亮也曾信誓旦旦地宣稱日本首相高市早苗眾議院改選不可能大勝、美國打不了委內瑞拉等，後來都被事實狠狠打臉。

民進黨中國部質疑，藍營名嘴一錯再錯，為何這些「判斷」總是精準地錯在同一個方向，且敘事內容高度一致？這恐怕不是「沒查證」或「偶爾失準」，而是有固定節奏，「剛好」錯在同一個方向裡、「剛好」總是符合中共想要的邏輯論述，這不再只是「失誤」那麼簡單，而是一種「模式」。

「看起來是笨！其實是別有用心的壞！」民進黨中國部分析，近期台灣資訊環境裡，總是有一套熟悉的劇本：特定媒體與政論節目先把「看似內幕」的話題丟出來，接著社群平台剪輯擴散、名嘴加料接力，最後再由中國官媒與統戰平台放大成「台灣內部心聲」，再回流台灣社會製造新的對立與攻防。

民進黨中國部提到，在跨境資訊戰語境中，最值錢的不是事實，而是「可被引用的話」，只要在台灣媒體上有人把話說出口，中共就能把它包裝成「台灣內部聲音」，再加工成外宣材料，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事。更重要的是，這些「錯誤判斷」很少需要付出代價，藍營名嘴們隔天又可以對新的議題進行同樣的操作。

民進黨中國部提醒，只有認真思考，才能保持清醒的判斷力，呼籲民眾主動提高警覺，在立場之外，堅持查證，而非持續替錯誤護航。不要讓對立情緒，成為被操弄的入口。台灣需要的，不是更大的聲量對撞，而是更多願意拒絕錯誤訊息的公民，民主社會立場可以不同，但判斷力不能交出去。