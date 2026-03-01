賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵
民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。
柳說，民進黨早知道台北市選戰注定不會贏，所以策略是希望把蔣萬安市長鎖在台北市，困在台北市，不要讓他趴趴走，創造出外溢效應，但是無奈，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇，都不是「奇兵」。
柳說，鄭麗君跟徐國勇，一個只想安穩當政務官不想選舉，一個民進黨典型鬥雞，都難以突破蔣萬安市長在台北市的高人氣以及高支持度，也更難有能力把蔣萬安困在台北，民進黨不用太灰心，因為這不只是展現出民進黨真的沒人才，有突顯蔣萬安市長是真的強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。