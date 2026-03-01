賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵

民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。

柳說，民進黨早知道台北市選戰注定不會贏，所以策略是希望把蔣萬安市長鎖在台北市，困在台北市，不要讓他趴趴走，創造出外溢效應，但是無奈，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇，都不是「奇兵」。

柳說，鄭麗君跟徐國勇，一個只想安穩當政務官不想選舉，一個民進黨典型鬥雞，都難以突破蔣萬安市長在台北市的高人氣以及高支持度，也更難有能力把蔣萬安困在台北，民進黨不用太灰心，因為這不只是展現出民進黨真的沒人才，有突顯蔣萬安市長是真的強。