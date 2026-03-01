快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲。記者黃寅／攝影
台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲。記者黃寅／攝影

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

鄭照新說，盧秀燕市長此次訪美不會是單純的城市外交，因為在俄烏戰爭、美伊衝突以及對等關稅遭遇美國法院判決取消的情況之下，全世界對於關稅趨勢的發展都在觀察與充滿不確定性，中台灣產業是關稅的重災區，影響非同小可。所以此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

他今天的身材顯得較以往略瘦，他打趣說，市長盧秀燕這8年來唯一未完成的政見就是要他減肥的「星燃計畫」未能成功，讓他很不好意思。不過，從今年開工的那一天開始，他原本上百公斤的體重已降至2位數，未來一定會持續努力再瘦10公斤，讓市長的政見達成。

據了解，市府去年舉行「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰」的減重挑戰賽，鄭照新現場量體重達112公斤，他宣布3個月要減重10公斤，市長盧秀燕也拍影片爆料發胖前就像歌星張信哲，要他報名減重班，同時邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金。

鄭照新今也私下跟中菁會長黃朝豊說，他期許自己再瘦10公斤，同時承諾會全力行政協助中菁會轉為社團法人。

關稅 盧秀燕 台中市 鄭照新

延伸閱讀

國際局勢變化快 中菁會長黃朝豊：保持韌性才能面對

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

訪美前夜宴藍委 盧秀燕定調「友美睦陸」

藍營大咖出訪！子弟兵證實「分進合擊」 盧秀燕訪美、鄭麗文計畫訪陸

相關新聞

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵

民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。

滑雪女王冬奧重摔差點截肢 千禧世代懷舊夢跟著破滅

剛落幕的米蘭冬季奧運，41歲的美國滑雪女王馮恩（Lindsey Vonn）大摔車，空中翻滾、尖叫落地，脛骨粉碎性骨折被抬上直升機送醫急救。滑雪場外，馮恩更為世人所知的身分，是老虎伍茲的前女友。曾經技壓群芳的女王狼狽退場，千禧世代的懷舊泡泡徹底破滅，努力就能永保巔峰，終究是一廂情願，因為殘酷的現實並不配合演出。

吳思瑤拚運動平權 誓言讓女生打棒球像呼吸一樣自然

棒球是台灣的國球，但對台灣女子棒球發展來說，並非一帆風順。協助推動女子棒球超過20年的民進黨立委吳思瑤就是見證者之一，雖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。