盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

鄭照新說，盧秀燕市長此次訪美不會是單純的城市外交，因為在俄烏戰爭、美伊衝突以及對等關稅遭遇美國法院判決取消的情況之下，全世界對於關稅趨勢的發展都在觀察與充滿不確定性，中台灣產業是關稅的重災區，影響非同小可。所以此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

他今天的身材顯得較以往略瘦，他打趣說，市長盧秀燕這8年來唯一未完成的政見就是要他減肥的「星燃計畫」未能成功，讓他很不好意思。不過，從今年開工的那一天開始，他原本上百公斤的體重已降至2位數，未來一定會持續努力再瘦10公斤，讓市長的政見達成。

據了解，市府去年舉行「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰」的減重挑戰賽，鄭照新現場量體重達112公斤，他宣布3個月要減重10公斤，市長盧秀燕也拍影片爆料發胖前就像歌星張信哲，要他報名減重班，同時邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金。

鄭照新今也私下跟中菁會長黃朝豊說，他期許自己再瘦10公斤，同時承諾會全力行政協助中菁會轉為社團法人。