外交部：未獲中東僑民撤離需求 領事保護不應政治操弄

中東情勢升溫，中國駐以色列使館通知中國公民登記撤離，包括台灣人。外交部今天表示，台灣相關駐處未接獲民眾撤離需求，政府已同步展開國際護僑行動，台灣領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部提醒在尋求中國協助的風險。

美國和以色列2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗武裝部隊也襲擊中東多處美、以兩國的設施，進行報復。媒體報導，中國駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部已隨時密切關注中東情勢演變，並指示台灣駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

外交部說明，經盤點掌握，目前在中東地區的台灣僑民及台灣人身均安，經台灣駐以色列代表處等相關館處主動瞭解，尚未接獲民眾撤離需求。外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估，並與當地台灣人及友盟國家保持密切聯繫，以適時採取因應措施。外交部並強烈建議旅居台灣人與駐外館處保持主動聯繫，並遵循當地政府的安全指引，優先確保人身安全。

有關中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及台灣人登記撤離前往埃及一事，外交部嚴正重申，台灣政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助台灣人確保人身安全，台灣領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

外交部再次呼籲，台灣人如在以色列、伊朗或中東地區有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫台灣各駐外館處。外交部及駐外館處將持續密注情勢，隨時準備提供一切必要協助。

外交部提醒，台灣人倘在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。