立院邀卓榮泰3日報告台美關稅 立委盼一次說清楚

立法院3日將邀請行政院長卓榮泰提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。國民黨立委王鴻薇今天表示，政府應說明清楚，這次與美國簽訂的對等貿易協定（ART）是否還有效，也希望是否要針對產業召開公聽會。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，有什麼公聽會比在國會接受完整質詢，更能了解台美關稅協定的內容，希望朝野就在立法院的專案報告，一次把台美關稅協定講清楚就好。

立法院朝野黨團在1月28日協商達成共識，第5會期將於2月24日開議，當天下午邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告並備質詢，並於3月3日邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人進行。

對於政府該對台美關稅議題如何說明，王鴻薇今天受訪表示，因為政府很希望趕快通過協定，但現在的問題是，這次與美國簽訂的對等貿易協定（ART）是否還有效，目前都很混亂，政府應該要講清楚；以及很多產業會受到衝擊，沒被列入豁免關稅的產業的補救措施是什麼，政府該說明清楚。

王鴻薇說，這次關稅協定涵蓋的範圍這麼大，政府必須說明，是否要針對產業召開公聽會，讓更多產業能了解狀況。

國民黨立委黃健豪說，目前狀況是回到疊加關稅，也就是15%加Ｎ，所以該如何補償受到最大衝擊的中小企業，雖然政府都喜歡強調輸美都是高科技產業，但是主要就業人口都在中小企業，政府務必要說明清楚；此外，大家很關心汽車關稅問題，也希望政府能說明，美國汽車零關稅的時間點，到底是什麼時候。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，相信這次專案報告提供給立法院與各政黨，能夠一次把台北關稅問題問清楚。他說，好不容易簽訂一個民眾滿意的台美關稅協定，希望在野黨不要情緒性的為反對而反對。

至於是否應針對台美關稅協定召開公聽會，莊瑞雄認為，沒有什麼公聽會比在國會接受完整質詢，更能了解台美關稅協定內容，希望朝野在立法院的專案報告，一次把台美關稅協定講清楚就好。