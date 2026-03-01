快訊

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，民房建築變成廢墟。(美聯社)
伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，民房建築變成廢墟。(美聯社)

美國與以色列伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外界關注我是否有撤僑規畫。外交部表示已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

外交部指出，經盤點掌握，目前我在中東地區的僑民及國人人身均安，經我駐以色列代表處等相關館處主動瞭解，尚未接獲國人撤離需求。外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估，並與當地國人及友盟國家保持密切聯繫，以適時採取因應措施。

外交部並強烈建議旅居國人與我駐外館處保持主動聯繫，並遵循當地政府的安全指引，優先確保人身安全。

有關中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及我國人登記撤離前往埃及一事，外交部嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

外交部再次呼籲，國人如在以色列、伊朗或中東地區有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。外交部及駐外館處將持續密注情勢，隨時準備提供一切必要協助。

國人倘在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：

一、 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

二、在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

三、或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

中東 以色列 伊朗 外交部

盧秀燕談美會談關稅？ 副市長鄭照新：一定表達中台灣產業心聲

台中市副市長鄭照新今參加中菁會會長交接時說，對於市長盧秀燕三月即將訪美，此行一定會表達中台灣產業對於關稅的深切關懷跟心聲，這是台中市政府不可推卸的責任。

郭正亮曾斷言美國不敢打伊朗 民進黨批「看起來笨，實際是壞」

美伊開打，名嘴郭正亮過去曾稱「美國不敢打伊朗」，遭網友質疑「又翻車了」。對此，民進黨中國部提醒，這類失準的言論「看起來是笨，其實是別有用心的壞」，恐怕不是單純失誤，而是配合中共跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事，塑造反智社會。

賴清德派奇兵鎖蔣萬安？柳采葳曝：鄭麗君、徐國勇都非奇兵

民進黨派誰出戰爭北市長選舉，人選未定，傳黨主席賴清德可能派具「鬥雞性格」的黨秘書長徐國勇上陣，目標不求勝，而是要牽制蔣萬安。國民黨議員柳采葳今說，目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都非「奇兵」，一個只想安穩當政務官，一個是典型鬥雞，難突破蔣萬安在北市的高支持度。

滑雪女王冬奧重摔差點截肢 千禧世代懷舊夢跟著破滅

剛落幕的米蘭冬季奧運，41歲的美國滑雪女王馮恩（Lindsey Vonn）大摔車，空中翻滾、尖叫落地，脛骨粉碎性骨折被抬上直升機送醫急救。滑雪場外，馮恩更為世人所知的身分，是老虎伍茲的前女友。曾經技壓群芳的女王狼狽退場，千禧世代的懷舊泡泡徹底破滅，努力就能永保巔峰，終究是一廂情願，因為殘酷的現實並不配合演出。

吳思瑤拚運動平權 誓言讓女生打棒球像呼吸一樣自然

棒球是台灣的國球，但對台灣女子棒球發展來說，並非一帆風順。協助推動女子棒球超過20年的民進黨立委吳思瑤就是見證者之一，雖...

