中東逾3000台灣人均安 暫無撤僑規畫將滾動調整

中央社／ 台北1日電
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。法新社
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。法新社

美國以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。外交部今天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約3000餘人，人身均安。由於伊朗非廣泛攻擊平民或民用設施，現階段暫無撤僑規畫，將滾動式檢討因應措施。

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗武裝部隊也襲擊中東多處美、以兩國的設施，進行報復。川普（Donald Trump）2月28日下午發文表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已死。

綜合外電報導，伊朗為報復美國和以色列的空襲，對以色列、美國在巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國的美軍基地，以及約旦、沙烏地阿拉伯等地發動攻擊。

外交部上午回覆中央社提問表示，外交部已立即通知駐中東各館處啟動緊急應變機制，與在當地的台灣人保持聯繫，以隨時掌握民眾動態並及時提供必要協助。目前在中東地區的台灣僑民及台灣民眾約3000餘人，其中巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿聯大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人、伊朗4人，人身均安。

外交部說明，雖然目前中東地區多國空域仍關閉，但由於此次伊朗攻擊目標主要是針對在當地的美軍基地，非廣泛攻擊平民或民用設施，故現階段暫無撤僑規畫，不過外交部會持續密切關注區域情勢變化，並與友盟國家保持聯繫，以滾動式檢討並採取進一步因應措施。

外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請民眾儘速離開高風險地區，並審慎評估近期前往相關國家的必要性；已在當地的民眾也應提高警覺，注意自身安全，並與台灣駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

外交部提到，民眾在如果在上述國家遇到急難或緊急事故請撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，或撥打以下台灣駐外機構急難救助電話，以獲得及時協助：駐杜拜辦事處：+971-50-6453018/ 050-6453018；駐巴林代表處：+973-396-55139；駐科威特代表處：+965-6656-5762；駐阿曼代表處：+968-9944-9875 ；駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達）:+966-505-223-725；駐約旦代表處：+962-6-554-4426；駐以色列代表處：+972-544-275-204。

中東 以色列 伊朗 外交部 台灣人 美國

