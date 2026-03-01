吳思瑤拚運動平權 誓言讓女生打棒球像呼吸一樣自然

棒球是台灣的國球，但對台灣女子棒球發展來說，並非一帆風順。協助推動女子棒球超過20年的民進黨立委吳思瑤就是見證者之一，雖然現在女棒聯賽已有初步規模，她仍在努力，要讓「女生打棒球就像呼吸一樣自然」，這更是落實運動平權的重要一步。

世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，不分男女老少，全台瘋棒球。在台灣，不是只有男生打棒球，這幾年也可在轉播中，看到女性棒球員在壘間飛奔、揮棒與追求夢想的身影，但這一路走來並非容易之事，箇中滋味吳思瑤感受很深。

吳思瑤2005年擔任時任立委蕭美琴的辦公室主任，當時處理老闆交辦的「任務」，不僅順利完成，也成為她日後從政的養分與種子。

吳思瑤說，2005年有一群熱愛棒球的少女找上蕭美琴，希望能協助商借職業棒球比賽場地「天母棒球場」，她了解問題後發現，當時的社會環境，女棒才剛開始不久，社會上更存有「女生打壘球就好，為什麼要打棒球」等刻板印象或標籤，使得她們租借正式場地處處碰壁。

吳思瑤四處奔走協調相關單位，最終幫女棒團體借到一天的時間，讓她們夢想成真，踏進天母棒球場打比賽，也因為這次的事件，讓她更堅定要推動女棒，並在這次經驗中，了解到台灣在運動平權上的不足，絕對要改善，包括增加運動場館的友善女性設施，或是促成女性運動補助的鬆綁等，都是多年來努力的成果。

此外，台灣女子棒球聯賽於2020年開打，寫下台灣女子棒球運動新頁，如今參賽隊伍也高達13隊，吳思瑤5年來擔任台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長，也邀請副總統蕭美琴參加女棒聯賽的開幕式或閉幕式。

吳思瑤笑稱，這個緣分真的很有趣、奇妙，「過去是美琴帶著我，現在我是榮譽理事長，我再拉著美琴跟這群姊妹們再一起」。

台灣女棒聯賽現已打下基礎，談到未來的目標，吳思瑤相信棒球是台灣的國球，不應有性別之分，並指奧運近年趨勢強調性別平權與年輕化，許多項目如羽球、桌球皆有男女組別，棒球仍尚未普及。

吳思瑤說，她會持續推動女棒聯賽，讓更多球隊、選手加入，另一塊就是會繼續迎向國際，用運動跟世界交朋友，包括送選手到日本交流等。

吳思瑤也認為，沒有什麼比從教育下手更重要，因此可以在校園中鼓勵打女棒、學校支持女性運動社團、多聘用女性教練等，努力向下扎根，另外在社區推廣部分，每一年進入台灣北中南東的社區，舉辦女棒體驗活動，推廣全民運動，也強化落實運動平權的社會意識。

吳思瑤最後指出，她的目標就是要讓女生打棒球就像呼吸一樣自然，要把過去外界認為女生為何要打棒球，打壘球就好的標籤、框架撕掉，讓每個人都有權利追求自己熱愛的運動項目，這也是運動平權的一種展現。