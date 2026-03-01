快訊

從投手丘到立法院 吳秉叡40年棒球魂走從政路

中央社／ 台北1日電
民進黨立委吳秉叡不僅是資深球迷，求學期間更是政大棒球校隊投手，主投多場大專乙組棒球賽事。中央社
民進黨立委吳秉叡不僅是資深球迷，求學期間更是政大棒球校隊投手，主投多場大專乙組棒球賽事。中央社

世界棒球經典賽（WBC）點燃戰火，民進黨立委吳秉叡不僅是資深棒球迷，求學期間更是政大棒球校隊投手，主投多場大專乙組賽事。棒球不僅是吳秉叡生活的一部分，也從中體會到團隊合作的重要性、不到最後不知輸贏等精神，把這份棒球哲學帶入政壇。

本屆WBC將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國邁阿密進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。

吳秉叡已擔任5屆立委，在民進黨團中算是資深棒球迷，也被公認是有實戰經驗的練家子。

吳秉叡暢談超過40年的「棒球經」，眼睛滿是喜悅。他回憶，小時候受少棒興盛的影響，與鄰居在街頭巷尾拿網球當棒球打，國小、國中、高中時期也常與友人私底下玩一玩，直到就讀政大法律系升大二時，才加入學校的棒球校隊，並參加大專乙組棒球賽事，擔任投手或游擊手，當時最快球速可達120公里，變化球種為曲球與彈指球。

練球、比賽難免會受傷，吳秉叡也不意外，也曾因比賽留下榮耀的印記。吳秉叡說，就讀政大法研所3年級時，當時他已考取司法官，在司法官訓練所受訓階段，並於台北地檢署擔任實習檢察官，為了參加大專盃比賽，特地請假參賽，那天擔任主投，結果滑壘時不慎受傷，導致左腳脛骨裂開，後來打了2週的石膏。

即使現在公務繁忙，吳秉叡對棒球的熱情不減，會利用空檔在電視機前觀看職棒賽事。他透露，自己是美國職棒大聯盟（MLB）的忠實觀眾，從台灣投手王建民時期的洋基隊，追到陳偉殷的金鶯隊，現在則是洛杉磯道奇隊與大谷翔平的鐵粉。

此外，吳秉叡的兒子是中華職棒球隊中信兄弟的球迷，因此也常與兒子看中華職棒，他們常對著電視討論配球策略與戰術，享受親子看球時光。

棒球不僅是吳秉叡生活的一部分，他更從中體悟出屬於自己的棒球人生哲學，並且運用在從政路上。

談到棒球，吳秉叡展現兵貴神速的超高效率，面對記者提問信手拈來、游刃有餘，棒球不僅是他生活的一部分，更從中體悟出屬於自己的棒球人生哲學，並且運用在從政路上。

以日前民進黨立法院黨團總召改選為例，當天媒體記者將會議室前後門的出入口圍住，會議室內不時傳來疑似爭吵聲，呈現山雨欲來的詭譎氛圍，與會人士表示，吳秉叡發揮投手在亂局中穩健的本能，臨門一腳，在最後關鍵時刻救援成功，民進黨團總召一役完成世代交替，團結開啟新局。

吳秉叡認為，棒球不像有些運動項目是單打獨鬥，而是高度講求團隊合作的運動，這與政治工作很像，必須把整個團隊整合好，不能只靠一、兩個人；其次，棒球比賽「兩人出局才開始」，不到最後關頭不知輸贏，這也磨練出他在面對順境與逆境時的沉穩心態。

