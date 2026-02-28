華府延後對台軍售 學者：是「推遲」還是「讓步」值得關注

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川普政府傳出延後宣布下一波對台軍售案。淡江大學戰略所所長李大中認為，華府對川習會愈加慎重，相關報導符合先前各方的分析。不過川普政府究竟是暫時推遲對台軍售，或是已經對北京做出的重大讓步，必須進一步觀察與關注。圖／聯合報系資料照

外媒報導，美國川普政府在川習會前已經延後宣布下一波對台軍售案。淡江大學戰略所所長李大中認為，相關報導符合先前各方的分析，華府對川習會愈加慎重。不過川普政府究竟是暫時推遲對台軍售，或是已經對北京做出的重大讓步，必須進一步觀察與關注。

李大中認為，紐時報導符合先前其他國際媒體的分析，川普目前可能暫時推遲新的對台軍售，擱置相關程序，以避免影響即將到來的訪中行，越接近川習會的時間點，華府會越加慎重，避免橫生波折。

他分析，川普目前將推進美中間的戰略穩定，以及雙方在關稅、經貿談判所達成的協議，視為首要之務，尤其面對上周最高法院對川普關稅政策的不利判決、民意支持度下滑、年底期中選舉的壓力，對川普而言，維持美中間貿易暫時休兵的共識非常重要，這個方向也符合北京的利益。

其次，2月4日川習通話的重點聚集在要求美方在軍售議題上克制，2月16日川普公開表示，他正與習近平討論此事，此言論並不尋常，且被視為違反華府對台「六項保證」，因此川普是否已將對台軍售議題視為與北京交易的談判籌碼？值得台灣注意。

第三，以往華府在宣布對台軍售時間，的確也可能依據自身的判斷來考慮時機點，但不會如同川普此次公開提到正與北京討論此軍售議題。

因此李大中認為，川普只是暫時推遲對台軍售的作業與公布時機，待川習會結束一段時間後再行公布，或是川普政府在對台軍售議題的本質上，對北京做出了實質的讓步或重大承諾？值得進一步觀察。

他強調，無論如何，台美關係對台灣而言仍然非常重要，目前台灣無法操之在我的地方，第一個是美中關係的走向，此複雜競合關係的走向，也可能微妙牽動到華府對台政策，第二是川普政策的不確定性與變動性，台灣應步步為營。在台美互動中，台灣應盡最大努力爭取最好的待遇與條件，並維護自己最大利益。

