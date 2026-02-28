快訊

美伊開火局勢緊張…賴總統聽取國安簡報 外交部稱當地國人均安

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部表示，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保國人安全，即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（盡速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色。歐新社
美伊開火，賴清德總統透過社群平台X發文，稱已聽取國安團隊簡報最新情勢發展，並嚴密監控局勢；台灣已採取行動確保在該區域的國民安全，同時與國際夥伴保持密切聯繫。

外交部表示，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保國人安全，即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（盡速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色。

外交部指出，第一時間責成我國駐以色列代表處及駐中東地區相關館處密切關注情勢發展，並隨即啟動緊急應變機制，我國相關駐處也持續與當地僑胞與國人密切保持聯繫，提醒國人提高警覺、注意人身安全，並配合當地政府的安全指引採取應變作為；據我駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解，目前旅居以色列的國人約264位、伊朗4位，目前在當地國人均安。

外交部呼籲，請國人近期暫勿前往以色列及伊朗等高風險國家；已在當地的國人請務必提高警覺，注意自身安全，並與我駐外館處保持密切聯繫，以利政府即時掌握狀況並提供必要協助。外交部將持續密注局勢發展，並與友盟國家密切聯繫，做好保護僑民措施，並請外館人員自我保護，同時視情勢最新發展滾動式檢討及採取進一步因應措施。

國人如果在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：

1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

2. 在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

3. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

美伊開火，賴清德總統透過社群平台X發文，稱已聽取國安團隊簡報最新情勢發展，並嚴密監控局勢。圖／聯合報系資料照
外交部 伊朗 以色列 賴清德

