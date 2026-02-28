賴清德醫師來了！陳光復重摔第12天已能睜眼、張嘴

澎湖縣長陳光復於大年初一不慎摔傷致顱內出血，住院至今12天，已經能睜眼、張嘴，陳光復妻子吳淑瑾今天發文透露，賴清德總統今天下午也親抵榮總探視，以醫師背景叮嚀老友「光復兄，先休息一下，以後還有更長的路要走」，相信在醫療團隊與大家的集氣下，定能化危機為轉機。

陳光復於大年初一下午3時參加澎湖縣文化局演藝廳春節活動時，下旋轉樓梯遇到鄉親熱情打招呼，他轉頭回應時不慎踩空，後腦勺直接重擊地面。

事發當下，陳光復傷勢極其嚴重，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘，經澎湖三總緊急搶救恢復心跳後，隨即搭乘專機後送高雄榮總，院方第一時間進行顱內減壓手術，移除部分頭蓋骨以降低腦壓，隨後轉入加護病房，期間腦壓一度偏高，並伴隨腦水腫與腦脊髓液循環受阻，病情始終處於命危邊緣。

經過醫療團隊連日來的支持性治療，包括氣管插管、給氧及鎮定劑控制，陳光復的生命徵象趨於穩定，吳淑瑾今天在臉書發文，感性指出她與陳光復「超過半世紀的默契、我知道他從不認輸」細述兩人的深厚情感。

吳淑瑾透露，雖然陳光復因醫療用藥仍處於沉睡，但昨晚影像紀錄顯示，他已經能夠睜開眼睛、張開嘴巴，她說「這小小的動作，是他在向我們傳遞『我會撐住』的信號」她形容丈夫就像澎湖的玄武岩一樣堅毅，相信在醫療團隊與大家的集氣下，定能化危機為轉機。

賴清德今天下午在總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、退輔會主委嚴德發及高雄市長陳其邁陪同下，抵達高榮。

具備醫療專業背景的賴清德，現場仔細詢問院方關於陳光復的各項生理指數，面對還在「充電」的老戰友，賴清德在床旁輕聲叮嚀，希望他安心休養。吳淑瑾對此也表達由衷感謝，特別提及從澎湖到高雄的醫療後送，若無總統即時協助與醫護救治，全家無法走到今天。

目前院方仍密切監測陳光復的腦壓變化，雖尚未完全脫離危險期，但睜眼的反應已被醫療團隊與家屬視為神經功能恢復的重要指標，地方人士紛紛在陳光復臉書留言，盼這位總是充滿活力的「陳縣長」能早日歸隊。