展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

傳川普擱置對台軍售 專家直言「僅是延後」：習近平經濟籌碼不足以取消

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
愛3防空飛彈。圖／聯合報系資料照片
外媒報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天認為，中國大陸國家主席習近平目前沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。

外媒報導川普政府已決定延後宣布一項價值130億美元的對台軍售案，內容可能是愛國者防空系統攔截飛彈、NASAMS防空系統及反無人機設備，另涵蓋小型武器，以及維修與後勤維持等相關項目。

梅復興表示，此案就是稍微延後，不用解讀為擱置。他認為習近平目前並沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，來讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。若現在未公布，川習會後仍會公布。

業界人士說，愛3等軍購縱使在「川習會」前未公布，宣布時機也會落在會後，預料不受影響。

梅復興表示，照說北京在2019年對華府的經貿槓桿應該比當前更具優勢，但川普政府當時還是出售了北京多次警告是紅線的F-16 Block 70戰機給台灣，雖然當時是拖到時任美國務卿龐培歐7月底到亞太地區訪問之行結束後才公告，以免影響會談或節外生枝。

梅復興進一步說，目前對台軍售剩下要通知國會的案子，都是些純防禦性武器與後勤等，本身並無高度軍事敏感性可言，至少不能跟當年的F-16案相提並論。梅復興說，習近平關心的或可能主要是美國對台軍售的政治象徵意義。

對台 川習會 川普

