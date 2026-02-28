快訊

賈永婕政治言論引熱議 蔣萬安：不會用北洋軍閥後人來看待她

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加二二八紀念活動受訪。記者楊正海／攝影
台北101董座賈永婕近來因政治言論，引發聯想，有網友戲稱若101舉辦垂直馬拉松，台北市長蔣萬安參加是「北洋軍後代對決國民黨政府後代」。對此，台北市長蔣萬安下午出席二二八紀念活動受訪指出，不會用北洋軍閥的後人來看待她。

台北101董事長賈永婕過年時參觀中正紀念堂「自由花蕊」展覽後，在臉書曬出蔣中正蠟像照，並嗆「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，引發熱議。

針對賈永婕政治性言論，蔣萬安下午參加二二八紀念活動受訪指出，台灣是民主多元包容的社會，能夠從多元的視角以及各個方面來理解台灣的歷史，這非常重要，所以他今天也在致詞的時候特別表達，再次齊聚在二二八和平紀念公園，就是作為身為後人，絕不忘歷史，永誌歷史，超越歷史，而且唯有真誠的面對、肅穆反省，才能夠汲取教訓，而且往前邁進。

至於「北洋軍後代要跟國民黨政府後代一起跑101垂直馬拉松」媒體也追問，是否會接受賈永婕的邀請？蔣萬安指出，每個人都是獨立的個體，不會用北洋軍閥的後人來看待她。今天是二二八的追思紀念會，還是尊重整個追思會的主題以及前來參與的受難者的家屬親人。

蔣萬安也說，台灣是民主、多元、包容的社會，能夠從多元的視角以及各個方面來理解歷史，這非常重要。所以今天也在致詞的時候，他特別表達我們再次齊聚在228紀念公園就是認為身為後人，絕對不忘歷史、永記歷史、超越歷史，而且唯有真誠地面對肅穆反省才能夠汲取教訓，而且往前邁進。

