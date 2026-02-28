快訊

【重磅快評】101董座該做與不該做的事 流量外的專業準繩

聯合報／ 主筆室
台北101董事長賈永婕（中）。（圖／中央社）
台北101董事長賈永婕（中）。（圖／中央社）

台北101董事長賈永婕上任以來，具有高聲量、高顏值的她，的確經營得「有聲有色」。從經營數據來看，去年101營收首度登頂全台百貨店王，多次成功行銷活動更將其能見度推向新高。然而，近期她的種種政治化表態，卻讓這位昔日的「抗疫女神」顯得像是誤闖政治深水的叢林小白兔，不僅模糊了經營者的專業界線，更難免讓外界想像其背後是否有從政野心。

101並非單純的民營百貨公司。其股權結構中，由財政部主導的泛公股原本占七成，即使在宏泰集團承接中央存保釋出股權之後，泛公股持股仍達52%，這正是賈永婕能受命執掌董座大位的法理基礎。身為公股代表，其言行即具備「準官員」色彩，也要到立法院備詢。因此當她進行高度對立的政治表態時，便極易被解讀為向當權者輸誠，甚至損及企業的行政中立。

之前霍諾德徒手攀登101，賈不畏風險，敢於配合市府核准該項活動，展現了她有別於一般公務員保守心態的魄力，事後當綠營側翼攻擊台北市長蔣萬安時，賈永婕也沒有沆瀣一氣，反而替蔣市長說了公道話，勇氣值得稱許。

然而，近日引發熱議的蔣介石事件卻又讓她的形象大打折扣。賈永婕臉書上貼文指著蔣介石蠟像稱「繼續罰坐、看大家多討厭你」，隨即被起底其曾祖伯父賈德耀是赫赫有名的北洋軍閥，曾任北洋政府總理，且與「三一八慘案」史實有關。前立委蔡正元昨日發文指出，蔣介石的確讓「大家」多討厭，但建議賈永婕應該接著這麼說「我更討厭你，你幹嘛輸給毛澤東，沒有令人討厭的你，我的父親賈大駿不會只當到上校。」

針對外界批評，賈永婕今日凌晨火速發文正面迎擊。她直言：「歷史怎麼評價是歷史學家的事，我不替任何人翻案。」但這番話卻顯露了邏輯的雙標：為何點名攻擊他人祖先時不見歷史專業，遭檢視自家背景時卻要求回歸史觀？

說到底，身處21世紀的現在，還糾結祖輩功過並無實質意義。蔣萬安不必為蔣家王朝背書，賈永婕亦無須為賈德耀負責。重點是，討論公共議題必須具備邏輯的一致性。多年來，台灣社會對政治人物撕裂歷史傷痕、從中獲取紅利的行徑更早已深感厭煩。

每一份職位都有其專業分際。跨越經營者的界線去扮演政治評論員，不僅是專業上的過度膨脹，更是對公股代表身分的輕慢。當然，針對外界善意的建議，自詡祖先定會為她這位「一身正氣又漂亮」的後代感到驕傲的賈董，可能還是聽不進去吧。

蔣介石 賈永婕

