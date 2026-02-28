「川習會」前美推遲對台軍售 學者：政府應警覺 而非自我催眠

外媒報導，川普政府在美中川習會前，已經延後宣布下一波對台軍售案。政大外交系教授黃奎博認為，不令外界意外。他認為，台灣該更加警覺，而非自我催眠，政府應該更主動公布更多資訊，才能取信於國人，也才能更有效地評估與美談判結果。

黃奎博分析，外電報導未必為真，但在川習會前夕有如此端倪已經不令外界意外，因為符合川普交易型決策思維，也符合川普近期急於促成與習會面的政治考量，亦即有效控制台灣因素在川習會面之前的負面影響。賴清德最近突然稱對岸為「中國大陸」，可能就是美方「關切」或「指導」下的結果。

他指出，民進黨政府面對的是高度的不確定，結果目前可確定只有兩點。第一點，用巨額投資美國的承諾與類似接受指示般的貿易協定，以勉力助美晶片科技產業升級，並開始幾乎全面對美降稅或免關稅，換取少數輸美貨物免稅。其次，確定美陸雙方領導人已將所謂「台灣議題」帶上談判桌，而且美方似已暫時妥協或展現彈性，以換取「川習會」順利舉行。

黃奎博強調，觀察民進黨政府刻意管控的有限資訊和美國政府展現的態度，台灣都該更加警覺，而非自我催眠形勢頗佳。他提醒，如果民進黨政府對美國挖心掏肺地支持，現在陷入進退維谷的情況卻不感尷尬，那就應該主動地把更多資訊公諸於世，展開跨黨派、基於事實的研討與對話，才能取信於人，也才能更有效地評估與美談判結果，以及此次「川習會」對中華民國的可能風險。