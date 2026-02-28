派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺、當事人喊冤

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市前鎮區明孝里長林浤澤（左）爭取高雄市議員提名，被影射涉入詐欺案，他認為網路說法與事實有落差。記者徐白櫻／攝影
民進黨議員黨內初選競爭激烈，高雄市5個選區將在3月2日至3月8日進行電話民調。繼左營楠梓區黃偵琳爆發酒駕爭議黯然退選後，民進黨前鎮小港區參選人林浤澤又遭網路爆料，質疑他遭地檢署起訴「詐領保險理賠」，疑涉入詐欺案。林浤澤說，網路上相關傳言與事實有落差，他未被起訴。

粉專「政客爽」指出，2020年高雄地檢署起訴一起「詐領保險理賠」案，提及「林浤澤」利用親人佯裝就醫高達59次，涉案診所恰巧位於高雄小港區，行政院前院長蘇貞昌及立委蘇巧慧力可能力挺詐欺犯。

林浤澤說明，這起事件起因於去年辭世的阿嬤，她因心疼他參加飛盤賽事受傷而起；現在因為初選在即，突然在網路上出現去脈絡與刻意扭曲的說法，他必須嚴正澄清這起發生於7年前的往事。

林浤澤說，他長期參與飛盤賽事，有受傷風險，因此都會加入保險以因應醫療需求，每一次就醫與請領，都按規定進行，從未有不當念頭。這段期間中，「阿嬤因擔心我，有時去看醫生也會拿著我的健保卡掛號代領藥」。

林浤澤說，他接到檢察官訊問通知時，才知道阿嬤的行為，也據實向檢察官說明，並且同意這是不對的行為，已主動返還理賠金額4萬7000元。檢察官2022年5月3日給予緩起訴，附帶2年觀察期，已於2024年期滿，本案未被起訴。

林浤澤強調，從小到大阿嬤對他疼愛有加、細心照顧，對她只有無盡的感念。不過此事讓支持者擔心，他也深感抱歉，日後會用更高的標準要求自己，用更積極的努力回報大家。

