傳美恐推遲對台軍售 專家：愛三若遭擱置 衝擊「台灣之盾」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外媒報導，川普政府已經延後宣布下一波對台軍售案。國防院副研究員揭仲擔憂，川普可能在川習會後，為了等待中共落實承諾以拉抬期中選舉選情，將繼續推遲宣布對台軍售，對台灣之盾的影響，可能比想像中的更大。記者許正宏／攝影
外媒報導，川普政府已經延後宣布下一波對台軍售案。國防院副研究員揭仲擔憂，川普可能在川習會後，為了等待中共落實承諾以拉抬期中選舉選情，將繼續推遲宣布對台軍售，對台灣之盾的影響，可能比想像中的更大。記者許正宏／攝影

紐約時報報導，川普政府已經延後宣布下一波對台軍售案。國防院副研究員揭仲擔憂，川普在川習會後，可能為了等待中共落實承諾拉抬期中選舉的選情，繼續推遲宣布對台軍售，其中，愛國者三型防空系統與「NASAMS國家先進地對空防空飛彈系統」若遭華府擱置，恐怕將大幅延後「台灣之盾」完成整合時間，影響可能比想像中的更大。

揭仲認為，習近平在2月4日的「川習電」中，將美國對台軍售升高為現階段美中關係的焦點，甚至暗示與川普國是訪問能否成行掛勾，已引起華府部分人士的憂慮，所以才會在「川習電」後不久，馬上釋放華府將再批准新一輪對台軍售的消息，試圖盡快造成既成事實；然而美國最高法院2月20日裁定「對等關稅」無效，又嚴重削弱了川普政府後續與北京談判的籌碼。

他解釋，最高法院的裁定，使得川普政府失去可隨意引用緊急權力加徵不同關稅的法律工具，使川普的談判地位被大幅削弱，且幾乎無法在三月底啟程前恢復，使華府面對北京推遲、取消國是訪問，或無法從北京將「大單」帶回美國提振11月期中選舉選情的風險，承受度明顯下降。

揭仲擔心，若川普政府真的因為美國談判實力與籌碼被大幅削弱，決定在國是訪問前暫緩對台軍售的行政程序；則基於同樣理由，川普政府也不排除會在國是訪問結束後，繼續擱置這筆軍售一段時間，以免北京取消已經承諾川普政府的交易或「大單」，進一步衝擊共和黨期中選舉的選情。

他提醒，由於愛國者三型防空系統與「NASAMS國家先進地對空防空飛彈系統」等，有意採購的國家不少，包括若干北約國家與中東國家，如果我方的訂單遭華府擱置，趕不上原本美台商定的批量生產時點，恐怕將更推遲我方取得這批武器的時間；連帶使「台灣之盾」完成第一階段美製感測系統與美製防空系統整合的時間大幅延後，造成國軍面對2035年時，共軍結合彈道飛彈、巡弋飛彈、遠程火箭與蜂群無人機之新型態「聯合火力打擊作戰」的防禦能力遭明顯削弱。

