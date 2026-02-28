藍新主視覺「滿地紅」 尹乃菁：紅為中華民國國旗主色

國民黨新主視覺設計曝光，以中華民國國旗的「青天白日滿地紅」作為發想主軸，藍白色的拳頭相碰構成台灣。因主色為紅色，媒體關注是否會被過度解讀，國民黨文傳會副主委尹乃菁今表示，她從不覺得紅色敏感，太受到大陸加強各種意識形態認知的作用，故覺紅色彷彿代表中國共產黨、中華人民共和國，且紅色是我國國旗主色。

國民黨主席鄭麗文去年11月就職後，今年為換一番新氣象，國民黨推出全新主視覺設計，引發討論。尹乃菁說，新視覺設計是以國旗的青天白日滿地紅作為主要的發想。中國國民黨是創建中華民國的政黨，故以國旗作為視覺設計，再自然不過。「我們熱愛我們的國家，熱愛我們的國旗，我覺得國旗的顏色、形象、符號，是最能引起民眾共鳴的。」

尹乃菁介紹，台灣是藍白的拳頭相碰來構成，平時打招呼時，互相加油打氣時，拳頭相碰代表著友好、互助、團結。她指出其中一個設計細節，象徵女生、男生，代表的是眾人，而葉子則是橄欖枝，表示在台灣這塊土地上相互幫助，眾人為了共同的目標，幸福前行、締造和平。

媒體詢及「碰拳」是否為「藍白合」之意，尹乃菁說，這也滿好的，大家有很多這方面的想像力，但這是青天白日滿地紅的元素，在形象Logo設計上，必然要有些構造和顏色安排，青天白日也恰巧是國民黨跟民眾黨的顏色，歡迎民眾各自發揮想像。

關於紅色在台較為敏感，是否擔心被外界過度解讀，尹乃菁表示，她從不覺得紅色敏感，紅色哪裡敏感，紅色代表喜慶、熱情、團結，且國旗主色青天白日滿地紅就是紅色，大家太有想像力了，且太受到大陸方面加強各種意識形態認知的作用，所以會覺得紅色好像代表中國共產黨、中華人民共和國的顏色。

尹乃菁說，為何要把這麼簡單的顏色主導權，放在莫須有的意識形態上？過年期間，大家不是很喜歡穿紅色嗎？在節慶時，不是都很喜歡穿紅色嗎？紅色是我國國旗主色，國旗的紅色也代表熱情、希望、熱血，是明亮、帶給大家希望的顏色。至於是否經主席鄭麗文通過、發想，尹說，黨要做形象視覺的全新設計，當然是上上下下一致認同，這是很自然的事情，有什麼不對嗎？